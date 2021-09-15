Сьогодні донецький "Шахтар" зійдеться в протистоянні з тираспольським "Шерифом" в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляють #Букви.

Матч відбудеться в Тирасполі на стадіоні “Шериф”.

Коли: 15 вересня о 19:45 за київським часом.

У прямому етері поєдинок покаже сервіс MEGOGO.

Головний арбітр матчу: Деніз Айтекін (Німеччина).

Наразі в клубному рейтингу УЄФА “Шериф” займає 70-е місце, а “Шахтар” – 18-е.

“Шахтар” ушістнадцяте у своїй історії стартує в груповому раунді Ліги чемпіонів. Цікаво, що протягом 6 попередніх років “гірникам” у 1-му турі двічі протистояв “Реалу” (у 2015 та 2020 роках), і цього сезону мадридці також стали одним з суперників української команди, однак цього разу свій шлях у турнірі “оранжево-чорні” починають із виїзду до Тирасполя.

“Шериф” дебютує в основному раунді Ліги чемпіонів. Упродовж 24-річної історії клуб з Тирасполя домігся багатьох успіхів на національному рівні: завершив гегемонію столичного “Зімбру” (який протягом років незалежності Молдови 8 разів виграв чемпіонат) і став найтитулованішим клубом у країні з відривом (уже 19 перемог).

Історія взаємин

У сезоні-2003/04 клуби сходились у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Тоді перший матч у Тирасполі завершився нульовою нічиєю, а в другій грі в Донецьку команда, якою керував Бернд Шустер, узяла гору з рахунком 2:0 (голи в другому таймі забили Звонимир Вукич і Брандау).