Про це повідомляє Fox News.

ДіМеццо, яка балотувалася під гаслом кампанії “До біса поліцію”, очікувала, що вона програє. Але вона набрала 4211 голосів, легко обійшовши свого конкурента.

“Я виступаю проти системи, яка дозволяє тисячам людей заходити в кабіну для голосування і голосувати, не дивлячись на те, що абсолютно нічого не знають про людину, яку вони призначають на найвпливовішу посаду в правоохоронних органах округу. Я балотуюся на шерифа, бо я проти цієї самої системи, а у шерифа найбільше практичних навичок в графстві Чешир, щоб протистояти цій системі”, – заявила ДіМеццо після перемоги.

“Система, яка підвела вас, дозволивши мені – до біса транссексуальній сатаністці-анархістці бути вашим кандидатом в шерифи – це та ж система, яку я атакую. Вибачте, і я знаю, що це боляче чути, але ця система – брехня. Все це брехня . Вона зламана від початку до кінця, і моє існування в якості вашого кандидата в шерифи – всього лише те, як ця реальність була кинута вам в обличчя”, – додала вона.

Крім того, ДіМеццо заявила, що її перемога на попередніх виборах була аргументом на користь анархізму через те, наскільки ” неосвічений середній виборець”.