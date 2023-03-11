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Біографія та особисте життя

Шерон Стоун народилася 10 березня 1958 року в Мідвіллі, штат Пенсільванія, у родині фабричного робітника та його дружини.

У віці 15 років Стоун отримала стипендію в Единборському університеті Пенсільванії. В Единборо вона вивчала образотворче мистецтво. Після закінчення школи переможниця конкурсу краси “Міс Пенсильванія” вирішила продовжити кар’єру моделі в Нью-Йорку, де вона підписала контракт з агентством Ford. До кінця 1970-х років Стоун була дуже популярною моделлю, яка з’являлася як у друкованих виданнях, так і в телевізійних рекламах по всій країні.

У 1984 на знімальному майданчику “Війни у Вегасі” Шерон Стоун познайомилася з телепродюсером Майклом Грінбургом, з яким одружилася, проте вже через три роки пара розлучилася.

У 1993 на зніманнях фільму “Слівер” Стоун познайомилвся з Вільямом Дж. Макдональдом, співавтором картини. Макдональд залишив дружину Наомі Баку і заручився зі Стоун. Вони розлучилися через рік. Після розлучення Стоун повернула обручку.

Працюючи над фільмом “Швидкий та мертвий” у 1994, акторка познайомилася з Бобом Вагнером, з яким була заручена. У 1998 році Стоун одружилася з Філом Бронштейном, виконавчим редактором “The San Francisco Examiner”, а згодом “San Francisco Chronicle”. У 2000 році вони усиновили немовля, Роана Джозефа Бронштейна.

Проте у 2003 році Бронштейн подав заяву про розлучення, посилаючись на непримиренні розбіжності. Остаточно вони розлучилися у 2004 році, коли суддя постановив, що дитина має залишитися з чоловіком , а Стоун отримує права на відвідування дитини.

Пізніше Стоун усиновила другого сина, Лаїрда Вонна, у 2005 році, а третього, Квінн Келлі Стоун, у 2006 році.

Кар’єра акторки

У 1980-х роках Шерон Стоун вирішила зайнятися акторською діяльністю, де протягом десятиліття багато знімалася на телебаченні та в кіно.

Після роботи фотомоделлю Стоун дебютувала у фільмі “Спогади про “Зоряний пил” режисера Вуді Алена, проте перша хороша роль другого плану дісталась їй у “Непереборних розбіжностях/Irreconcilable Differences”, де вона втілила темпераментну акторку Блейк Чандлер.

Популярною Стоун стала після пригодницьких стрічок “Копальні царя Соломона” і “Аллан Куотермейн: У пошуках Золотого міста”, знятого за мотивами роману Райдера Гаґґарда, який наприкінці XIX століття покинув професію заради написання бульварних романів для домогосподарок “між плитою та столом”. “Джексон на прізвисько Мотор” та “Згадати все” закріпили успіх акторки.

Проте світової популярності Шерон Стоун досягла в еротичному трилері “Основний інстинкт” у 1992 році, де зіграла письменницю Катерину Трамел.

Стоун стала “найгарячішою” зіркою Голлівуду і почала зніматися в найдорожчих стрічках (“Перехрестя”, “Казино”, “Останній танець”). Її кіноамплуа стали образи сексуальних, незалежних, фатальних жінок та аристократок з високим рівнем інтелектуальної рефлексії, що не завжди подобається посередньому глядачеві.

У 2021 році вийшла автобіографія Шерон Стоун “Краса жити двічі”, в якій акторка згадує про Україну.