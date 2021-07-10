Американська акторка і продюсерка Шерон Стоун спростувала чутки про нібито свій роман із 25-річним репером RMR.

Коментар у акторки зміг узяти інтернет-портал TMZ.

Так, днями папараці підловили 63-річну Стоун під час прогулянки в Беверлі-Гіллз (штат Каліфорнія). Її супроводжував син Роан.

Репортер прямо запитав в акторки, чи правда, що вона перебуває в стосунках із 25-річним RMR.

Зірка “Основного інстинкту”, не задумуючись заперечила всі домисли. До того ж запитання про роман викликало в неї сміх, як і у її 21-річного сина.

“Ти не міг би поставити більш смішне запитання”, – звернувся до репортера Роан (відео цього моменту можна переглянути на сайті порталу).

Чутки про роман були, зокрема, спровоковані спільними фото Шерон Стоун та репера RMR в одному із клубів Лос-Анджелеса.

Як відомо, RMR приховує не тільки своє справжнє імʼя, а й обличчя: він не знімає балаклаву на публіці і носить золоті накладки на зуби.

На спільних знімках Шерон Стоун також з’явилася в подібній балаклаві.

Крім того, ЗМІ писали, що Стоун і репер RMR “лайкають” публікації одне одного в соцмережах. Зазначалося, що акторку все частіше почали помічати в компанії 25-річного репера, з яким вона зʼявлялася в закладах Лос-Анджелеса.

Водночас видання People із посиланням на свої джерела інформувало, що акторка і репер – лише друзі.

“Вони друзі, спілкувалися в соціальних мережах і кілька разів гуляли”, – зазначило джерело.

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