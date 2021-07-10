Коментар у акторки зміг узяти інтернет-портал TMZ.
Так, днями папараці підловили 63-річну Стоун під час прогулянки в Беверлі-Гіллз (штат Каліфорнія). Її супроводжував син Роан.
Репортер прямо запитав в акторки, чи правда, що вона перебуває в стосунках із 25-річним RMR.
Зірка “Основного інстинкту”, не задумуючись заперечила всі домисли. До того ж запитання про роман викликало в неї сміх, як і у її 21-річного сина.
“Ти не міг би поставити більш смішне запитання”, – звернувся до репортера Роан (відео цього моменту можна переглянути на сайті порталу).
Чутки про роман були, зокрема, спровоковані спільними фото Шерон Стоун та репера RMR в одному із клубів Лос-Анджелеса.
Як відомо, RMR приховує не тільки своє справжнє імʼя, а й обличчя: він не знімає балаклаву на публіці і носить золоті накладки на зуби.
На спільних знімках Шерон Стоун також з’явилася в подібній балаклаві.
Крім того, ЗМІ писали, що Стоун і репер RMR “лайкають” публікації одне одного в соцмережах. Зазначалося, що акторку все частіше почали помічати в компанії 25-річного репера, з яким вона зʼявлялася в закладах Лос-Анджелеса.
Водночас видання People із посиланням на свої джерела інформувало, що акторка і репер – лише друзі.
“Вони друзі, спілкувалися в соціальних мережах і кілька разів гуляли”, – зазначило джерело.
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- Раніше Шерон Стоун показала футболку з намальованою версією кадру зі сцени допиту у фільмі “Основний інстинкт” з її участі.
- Шерон Стоун заявила, що режисер обманом змусив її зняти спідню білизну для еротичної сцени в “Основному інстинкті”.
- Крім того, Шерон Стоун розповідала, що ледь вижила після інсульту. Під час клінічної смерті її душа вийшла з тіла.