Про це вони повідомили в Instagram.

Нещодавно міжнародна організація Global Citizen запустила флешмоб “Stand Up for Ukraine” на підтримку України. У межах акції ряд світових знаменитостей записали відеозвернення на підтримку українців, а також показали своїй авдиторії у соцмережах кадри наслідків російського вторгнення в Україну.

Актори, співаки та ведучі звернулися до світових лідерів та закликали підтримати українців, які вимушено покинули свої домівки.

За словами Осборнів, світові необхідно стати на захист України та підтримати тимчасово переміщених осіб.

“Ми за Україну. Ми просимо всіх, хто побачить це звернення, посилити цей заклик — опублікувати у себе, поділитися відео від активіста чи поділитися цим відео — щоб наші світові лідери знали, що нам потрібно, аби світ став на захист України та підтримав біженців”, — закликали своїх підписників Келлі та Оззі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)