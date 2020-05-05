Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.
Генерал-полковник Аллеров, який керував ходом операції в цілому, зазначив: “Цей бій був не першим бойовим зіткненням на Донбасі. Але вперше сили противника вступили в організований і відкритий вогневий бій з нашими військами”.
29 квітня спецназівці знищили перший блокпост терористів. Ще низку блокпостів було ліквідовано 2 травня. Спротив сепаратистів був неорганізованим, багато бойовиків просто розбігалися. Проте опорні пункти в містах противник утримував надійно, крім того, почали працювати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
4 травня терористи здійснили провокацію. Тоді під час переговорів підрозділів десантників з місцевими жителями один із терористів кинув у військових гранату з-за спини мирних громадян. Таким чином бойовики хотіли спровокувати наших солдатів до відкриття вогню у бік мирного населення. Тоді двое військових загинули, а троє отримали поранення.
Вранці 5 травня два розрахунки по 10 військовослужбовців калиновского оперативного полку з бійцями спецпідрозділу СБУ “Альфа” і десантниками Збройних сил на БТРах рушили в напрямку Слов’янська. І в районі залізничного моста у Семенівки українські військові потрапили в засідку.
Бій з сепаратистами тривав кілька годин. Бойовики вели шквальний вогонь по українським військових з житлових будинків. Але завдяки діям спецназівців бойовики понесли значні втрати – понад 40 загиблих і 200 поранених. Терористам довелося відступити.
Тоді в цьому бою загинули спецназівці СБУ – майор Руслан Лужевський і полковник Олександр Аніщенко, яким посмертно присвоєно звання Героїв України.
- Раніше повідомлялося, що 62% опитаних українців не підтримують надання й закріплення в Конституції особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Оцінюючи ситуацію на Донбасі, 44% українців вважають, що на сході України відбувається війна між Україною й Росією.