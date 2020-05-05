5 травня 2014 року поблизу населеного пункту Семенівка, що біля Слов'янська, відбувся запеклий бій. Тоді бійці ВСУ та СБУ потрапили в засідку.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Генерал-полковник Аллеров, який керував ходом операції в цілому, зазначив: “Цей бій був не першим бойовим зіткненням на Донбасі. Але вперше сили противника вступили в організований і відкритий вогневий бій з нашими військами”.

29 квітня спецназівці знищили перший блокпост терористів. Ще низку блокпостів було ліквідовано 2 травня. Спротив сепаратистів був неорганізованим, багато бойовиків просто розбігалися. Проте опорні пункти в містах противник утримував надійно, крім того, почали працювати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

4 травня терористи здійснили провокацію. Тоді під час переговорів підрозділів десантників з місцевими жителями один із терористів кинув у військових гранату з-за спини мирних громадян. Таким чином бойовики хотіли спровокувати наших солдатів до відкриття вогню у бік мирного населення. Тоді двое військових загинули, а троє отримали поранення.

Вранці 5 травня два розрахунки по 10 військовослужбовців калиновского оперативного полку з бійцями спецпідрозділу СБУ “Альфа” і десантниками Збройних сил на БТРах рушили в напрямку Слов’янська. І в районі залізничного моста у Семенівки українські військові потрапили в засідку.

Бій з сепаратистами тривав кілька годин. Бойовики вели шквальний вогонь по українським військових з житлових будинків. Але завдяки діям спецназівців бойовики понесли значні втрати – понад 40 загиблих і 200 поранених. Терористам довелося відступити.

Тоді в цьому бою загинули спецназівці СБУ – майор Руслан Лужевський і полковник Олександр Аніщенко, яким посмертно присвоєно звання Героїв України.