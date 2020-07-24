У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які регіони України ще не готові до послаблення карантину.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Уточнюється, що за станом на 22 липня ще 7 регіонів України не готові до послаблення карантинних обмежень. Це Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано–Франківська, Львівська, Тернопільська області.

При цьому повідомляється, що достовірної інформації по тимчасово окупованому Росією Криму та деяким районам Донецької і Луганської областей на даний момент немає.

Нагадаємо, що у Кабінеті міністрів відзвітували, що станом на 24 липня розподілили всі кошти з Фонду боротьби з коронавірусом. Йдеться про 66 мільярдів гривень.