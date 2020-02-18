У період з 18 по 20 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків пропали безвісти, сотні - були арештовані і піддані тортурам.

Про це розповідають #Букви.

17 лютого

17 лютого було оприлюднено заяву “Правого сектора” і ВО “Майдан” про загальну мобілізацію у зв’язку з “мирним наступом”: “У зв’язку з оголошеним штабом Нацсспротиву на вівторок, 18 лютого, “мирним наступом”, всі підрозділи “Правого сектора” в Києві та областях привести в стан повної готовності”.

У ВО “Майдан” закликали всіх небайдужих приєднатися до “мирного наступу” на народних депутатів з вимогою негайно прийняти всі необхідні рішення для виходу з кризи і врегулювання ситуації.

18 лютого

На ранок 18 лютого тисячі учасників Євромайдану планували мирну ходу до будівлі Парламенту. В той день у Раді повинна була відкритися чергова сесія, на якій планувався розгляд питань про зміни до Конституції України щодо повноважень президента.

Опозиційні фракції з самого ранку блокували пленарне засідання, вимагаючи розгляд акту оновлення Конституції 2004 року. Але тодішній голова Верховної Ради Володимир Рибак дав розпорядження канцелярії Ради не реєструвати цей документ. В той день пленарне засідання так і не розпочалося.

Близько 08:30 ранку мітингувальники почали збиратися на Майдані Незалежності, звідки багатотисячною колоною на чолі з Олегом Тягнибоком, депутатами опозиційних фракцій УДАР, ВО “Свобода” та ВО “Батьківщина” рушили до будівлі Парламенту на вулиці Грушевського.

На розі вулиць Грушевського та Кріпосного валу мітингувальники штурмували міліцейські авто, які перегороджували шлях колоні. Але вже на Шовковичній проти демонстрантів вийшли бійці “Беркута”. З боку силовиків в хід пішли світлошумові гранати і помпові рушниці Форт-500Т.

У цей день не працювало метро. По всій території України відключили трансляцію “5 каналу”. Його ретранслювати на своїх частотах почав телеканал “ЧП-інфо”.

Близько 16:00 силовики успішно захопили барикади мітингувальників, а людей відтіснили до Жовтневого палацу, де і почався силове придушення.

О 16:00 було оприлюднено спільну заяву (ультиматум) голови СБУ Якименка та міністра МВС Захарченка з вимогою припинення протестів до 18:00, інакше: “у владі є сили, щоб навести порядок”.

Станом на 16:00 18 лютого вже були вбиті або отримали смертельні поранення 11 осіб (на додаток до 4-м мітингувальників в січні). Жоден міліціонер ще не був убитий.

Але через пів години смертельні поранення отримали двоє міліціонерів – обидва 1993 року народження. Але при цьому немає даних, що по правоохоронцям стріляли саме мітингувальники.

Вбивство міліціонерів “розв’язало руки” керівництву силовиків, щоб почати “антитерористичну операцію”.

УВАГА!!! На відео сцени з наслідками насильства!

Близько півночі 18 лютого підпалили Будинок профспілок. Пожежу в ньому загасили тільки 20 лютого.

18 лютого на вулицях Інститутській і Грушевського, Кріпосному провулку і Маріїнському парку загинули 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.

19 лютого

Янукович зажадав від протестуючих покинути територію Майдану. Протягом доби ситуація на Майдані залишалася напруженою. З метою оборони протестуючі підпалили шини по периметру Майдану, продовжили розбирати бруківку на Хрещатику і запасатися коктейлями Молотова.

За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, керівника центру спецоперацій “Альфа” Олега Присяжного і керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.

20 лютого

Розстріли і прощання із загиблими.

Станом на 17:00 повідомлялося про 60 загиблих протестувальників.

Силовикам в цей день почали активно роздавати зброю і бойові набої.

Варто зазначити, що під час Евромайдану дзвони Михайлівського монастиря в ніч із 10 на 11 грудня 2013 року почали бити у набат. Востаннє вони били у 13 сторіччі.

21 лютого

Майже всю ніч на 21 лютого тривали переговори між президентом Віктором Януковичем та представниками Євросоюзу і Росії. Після обіду було підписано угоду про проведення позачергових президентських виборів у грудні 2014 року.

Але людей на Майдані це не влаштовувало – вони вимагали негайних перевиборів.

22 лютого і втеча Януковича

У ніч на 22 лютого Янукович зник з Києва. Примітно, що гарант заздалегідь був готовий до варіанту втечі, оскільки ще 19 лютого, коли між владою і опозицією велися переговори, з “Хонки” почали вивозити майно. Остання відправка вантажівок з резиденції завершилася о 04:00 22 лютого.

22 лютого Янукович з’явився у Харкові. Зокрема, в інтерв’ю місцевим журналістам він заявив, що не збирається залишати країну.

22 лютого Верховна Рада підтримала постанову про самоусунення Януковича з посади президента. 23 лютого в. о. президента призначений Олександр Турчинов.

23 лютого Рада повернула Межигір’я у держвласність.

Фото з відкритих джерел

28 лютого Віктор Янукович знову вийшов в ефір, але вже на російському ТБ. Президент-втікач дав пресконференцію у Ростові-на-Дону, під час якої зламав ручку.

Під час протистояння за інформацією МОЗ України загинули 82 людини (71 мітингувальник і 11 правоохоронців), постраждало 622 людини.