Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ).
Всі пленарні засідання відвідав 291 народний депутат або 68% від складу Верховної Ради.
Жодне засідання не відвідали:
- Віктор Медведчук – “Опозиційна платформа – За життя”;
- Тарас Козак – “Опозиційна платформа – За життя”;
- Олесь Довгий – позафракційний;
- Степан Івахів – “За майбутнє”;
- Леся Василенко – “Голос”;
- Вадим Столар – “Опозиційна платформа – За життя”.
Ймовірно, відсутність Козака може бути пов’язана з його переховуванням в Білорусі, а народної депутатки Василенко – із народженням дитини, про що було повідомлено публічно. Щодо Віктора Медведчука, то востаннє він був офіційно зареєстрований у Верховній Раді 28 квітня.
При цьому Іван Калаур (“Слуга Народу”) та Олександр Герега (“За майбутнє”) були зареєстровані лише на одному пленарному засіданні.
Жан Беленюк (“Слуга Народу”), Максим Єфімов (“Довіра”), Юрій Солод (“Опозиційна платформа – За життя”), Олександр Фельдман (“Опозиційна платформа – За життя”) були зареєстровані лише на двох засіданнях, а Віталій Борт (“Опозиційна платформа – За життя”) та Вадим Рабінович (“Опозиційна платформа – За життя”) – на трьох засіданнях з одинадцяти.
В КВУ зазначають, що найактивніше голосували депутати “Слуги Народу” та “Європейської Солідарності”. В середньому депутати “Слуги Народу” взяли участь в 83% голосувань, депутати “ЄС” – 77%. Народні депутати фракції партії “Голос” долучилися до 69% голосувань, групи “Довіра” – 67%, ВО “Батьківщина” – 64%, групи “За майбутнє” – 54%. Найнижчі показники голосувань в депутатів “Опозиційної платформи – За життя” – 40%.
- Раніше у Комітеті виборців України назвали десятку нардепів від пропрезидентської фракції “Слуги народу”, котрі займаються законодавчим спамом.
- Протягом 2020 року 100 народних депутатів жодного разу не виступили у Верховній Раді України. При цьому найбільше таких нардепів – серед членів фракції “Слуги народу”.
- Комітет виборців України проаналізував роботу народних депутатів, які є головами та співголовами фракцій у Верховній Раді, за 2020 рік й визначив найефективніших з них. Виявилося, що найвищі показники роботи серед лідерів фракцій – в Ірини Геращенко (“Європейська Солідарність”) та Ярослава Железняка (“Голос”).
- За даними КВУ, за рік в монобільшості Верховної Ради залишилося тільки 211 депутатів. У 2020 році депутатами “Слуги народу” було прийнято лише 16 % законів.