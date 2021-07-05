У червні 2021 року Верховна Рада України провела 11 пленарних засідань. Жодного з них не відвідали шестеро народних депутатів.

Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ).

Всі пленарні засідання відвідав 291 народний депутат або 68% від складу Верховної Ради.

Жодне засідання не відвідали:

Віктор Медведчук – “Опозиційна платформа – За життя”;

Тарас Козак – “Опозиційна платформа – За життя”;

Олесь Довгий – позафракційний;

Степан Івахів – “За майбутнє”;

Леся Василенко – “Голос”;

Вадим Столар – “Опозиційна платформа – За життя”.

Ймовірно, відсутність Козака може бути пов’язана з його переховуванням в Білорусі, а народної депутатки Василенко – із народженням дитини, про що було повідомлено публічно. Щодо Віктора Медведчука, то востаннє він був офіційно зареєстрований у Верховній Раді 28 квітня.

При цьому Іван Калаур (“Слуга Народу”) та Олександр Герега (“За майбутнє”) були зареєстровані лише на одному пленарному засіданні.

Жан Беленюк (“Слуга Народу”), Максим Єфімов (“Довіра”), Юрій Солод (“Опозиційна платформа – За життя”), Олександр Фельдман (“Опозиційна платформа – За життя”) були зареєстровані лише на двох засіданнях, а Віталій Борт (“Опозиційна платформа – За життя”) та Вадим Рабінович (“Опозиційна платформа – За життя”) – на трьох засіданнях з одинадцяти.

В КВУ зазначають, що найактивніше голосували депутати “Слуги Народу” та “Європейської Солідарності”. В середньому депутати “Слуги Народу” взяли участь в 83% голосувань, депутати “ЄС” – 77%. Народні депутати фракції партії “Голос” долучилися до 69% голосувань, групи “Довіра” – 67%, ВО “Батьківщина” – 64%, групи “За майбутнє” – 54%. Найнижчі показники голосувань в депутатів “Опозиційної платформи – За життя” – 40%.