29 березня російські окупанти обстріляли місто Ніжин на Чернігівщині. Внаслідок дій загарбників поранень зазнали шестеро людей, серед яких - дитина. Також повідомляється про одного загиблого.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.

За його даними, російські загарбники пошкодили десять та зруйнували три приватні будинки. Окрім цього, пошкоджені автомобілі та гаражі.

Окрім цього, шестеро місцевих мешканців, серед яких одна дитина, отримали поранення. Одна людина – загинула.

Олександр Кодола додав, що у місті продовжує діяти комендантська година, яка розпочалась о 20:00 29 березня, а завершиться о 05:00 31 березня.

Під час комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях, об’єктах торгівлі.