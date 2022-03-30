Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.
За його даними, російські загарбники пошкодили десять та зруйнували три приватні будинки. Окрім цього, пошкоджені автомобілі та гаражі.
Окрім цього, шестеро місцевих мешканців, серед яких одна дитина, отримали поранення. Одна людина – загинула.
Олександр Кодола додав, що у місті продовжує діяти комендантська година, яка розпочалась о 20:00 29 березня, а завершиться о 05:00 31 березня.
Під час комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях, об’єктах торгівлі.
- Нагадаємо, під безперервними обстрілами через російських солдатів у Чернігові в ультрамарафонця Максима Уса загинув син. Його дружина отримала сильне поранення ноги.
- Відомо, що вранці, 30 березня, російські солдати з важкого озброєння відкрили вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська, що на Луганщині. Є загиблі, проте їхня кількість поки невідома.