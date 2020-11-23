Прессекретарка президента Юлія Мендель вирішила на всю країну похвалитися своїми кулінарними здібностями. Вона спекла шоколадний десерт у вигляді ведмедиків, один з яких не вийшов, та опублікувала фото в соціальній мережі. Побачивши допис пані Мендель, користувачі просто не могли пройти повз і не поіронізувати.

Як у соцмережах реготали з ведмедиків Мендель – розповідають #Букви.

“Життя не ідеальне. Шостий ведмедик брауні – яскравий тому доказ”, – написала Мендель під фото власноруч зробленого десерту. На світлині – тарілка з шістьма ведмедиками, останній з яких чомусь розкришився.

Реакція користувачів не забарилася – майже всі в один голос у шостому зіпсованому ведмедику-брауні побачили нинішнього президента України Володимира Зеленського, який, до речі, і є шостим главою держави.

Дехто побачив у тістечках Мендель шлях, яким рухається Україна.

А тут – кадр з російського фільму в жанрі треш “Зеленый слоник”. У самому фільмі один із акторів випорожнюється в тарілку і, розбудивши товариша, пропонує йому це “поїсти”.

Дехто прямо порівняв шоколадні тістечка Мендель з коров’ячим навозом.

А деякі користувачі припустили, що шостому ведмедику не вистачило яєць, тому він розкришився.

Фантазія Facebook-користувачів на пост Мендель все ніяк не вщухала, тому ось найсмішніше:

Згодом Юлія Мендель видалила світлину з ведмедиками, мабуть, не витримавши критики та іронії.