Як у соцмережах реготали з ведмедиків Мендель – розповідають #Букви.
“Життя не ідеальне. Шостий ведмедик брауні – яскравий тому доказ”, – написала Мендель під фото власноруч зробленого десерту. На світлині – тарілка з шістьма ведмедиками, останній з яких чомусь розкришився.
Реакція користувачів не забарилася – майже всі в один голос у шостому зіпсованому ведмедику-брауні побачили нинішнього президента України Володимира Зеленського, який, до речі, і є шостим главою держави.
Дехто побачив у тістечках Мендель шлях, яким рухається Україна.
А тут – кадр з російського фільму в жанрі треш “Зеленый слоник”. У самому фільмі один із акторів випорожнюється в тарілку і, розбудивши товариша, пропонує йому це “поїсти”.
Дехто прямо порівняв шоколадні тістечка Мендель з коров’ячим навозом.
А деякі користувачі припустили, що шостому ведмедику не вистачило яєць, тому він розкришився.
Фантазія Facebook-користувачів на пост Мендель все ніяк не вщухала, тому ось найсмішніше:
Згодом Юлія Мендель видалила світлину з ведмедиками, мабуть, не витримавши критики та іронії.
- Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель неоднозначно прокоментувала новину про те, що президент підхопив коронавірус.
- Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що не хворіє на коронавірус та спростувала “фейки”, пов’язані з хворобою президента, які, за її словами, транслюють ЗМІ.