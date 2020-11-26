Про це повідомляє пресслужба суду.

“Через відсутність належного державного фінансування, Шевченківський районний суд м. Києва доводить до відома учасників судових справ про припинення відправки поштової кореспонденції у судових справах, а саме: запитів, необхідних для забезпечення розгляду справ (в тому числі для вирішення питання про відкриття провадження у справі), судових повісток, копій судових і процесуальних рішень тощо”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку із ситуацією, що склалася, учасників судових засідань просять наступне:

при зверненні до суду зазначати про всі відомі засоби зв’язку учасників розгляду – офіційні адреси, адреси електронної пошти, номера телефонів;

телефонувати до єдиного контакт-центру за номером 0-800-501-492;

при подачі документів до суду надавати письмову згоду на надсилання судової повістки у вигляді SMS-повідомлень.

Ознайомитись з датою призначення справи можна за посиланням – https://sh.ki.court.gov.ua/sud2610/gromadyanam/csz/.

Крім того, є можливість отримувати процесуальні документи через підсистему “Електронний суд”. Для цього необхідно зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом і учасниками судового процесу (створити поштову скриньку електронного суду), на офіційному веб-порталі судової влади України за посиланням https://id.court.gov.ua/.