Кандидати Олександр Шевченко (самовисування) і Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") лідирують на довиборах у Верховну Раду на окрузі №87.

Про це свідчать дані екзит-полу групи “Рейтинг”.

У Олександра Шевченка, за даними опитування, 32,4% голосів, у Кошулинського – 31,6%.

На третьому місці кандидат від “Слуги народу” Василь Верастюк – у нього 29,4%.

Екзит-пол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним протягом усього дня виборів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%. Кількість результативних інтерв’ю – 3892.

Чому були призначені довибори в Раду

Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).