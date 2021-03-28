Про це свідчать дані екзит-полу групи “Рейтинг”.
У Олександра Шевченка, за даними опитування, 32,4% голосів, у Кошулинського – 31,6%.
На третьому місці кандидат від “Слуги народу” Василь Верастюк – у нього 29,4%.
Екзит-пол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним протягом усього дня виборів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%. Кількість результативних інтерв’ю – 3892.
Чому були призначені довибори в Раду
Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
- Днями пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами..
- Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то 5-відсотковий бар’єр могли б упевнено подолати чотири партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили “Слуга народу” становить менш як 21%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.