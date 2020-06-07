Головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжив контракт з національною збірною до кінця 2022 року.

Про це заявив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

Під час засідання Виконкому УАФ у Львові, 7 червня, учасники проголосували за продовження контракту з Шевченком.

Новий контракт діятиме до закінчення циклу чемпіонату світу, тобто до 31 грудня 2022 року.

Шевченко працює головним тренером національної збірної з футболу з 2016 року. Його робота ознаменувалася участю України у відборі на Чемпіонат світу-2018, Євро-2020 і Лігу націй-2018/19. В останніх двох турнірах збірна України займала перше місце в групі.