Про це заявив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.
Під час засідання Виконкому УАФ у Львові, 7 червня, учасники проголосували за продовження контракту з Шевченком.
Новий контракт діятиме до закінчення циклу чемпіонату світу, тобто до 31 грудня 2022 року.
Шевченко працює головним тренером національної збірної з футболу з 2016 року. Його робота ознаменувалася участю України у відборі на Чемпіонат світу-2018, Євро-2020 і Лігу націй-2018/19. В останніх двох турнірах збірна України займала перше місце в групі.
- Напередодні президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що Міністерство охорони здоров’я дозволило відновити чемпіонат вже 30 травня.