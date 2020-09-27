Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
“250 українських миротворців виконуватимуть завдання в африканській країні з підтримання миру та безпеки.
Відзначається, що 18-й окремий вертолітний загін ЗС України виконує завдання у складі Місії ООН у Демократичній Республіці Конго з 1 грудня 2012 року. У зв’язку з нестабільною ситуацією в країні, наші льотчики та особовий склад несуть бойове чергування на аеродромах, здійснюють пошуково-рятувальні операції, розвідку та спостереження, забезпечують перевезення вантажів, а також супроводжують вертольоти місії ООН.
- Раніше повідомлялося, що 27 липня на Донбасі розпочався режим припинення вогню. З цієї метою на передову відправили українських миротворців ООН.