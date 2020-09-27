Командування Сухопутних Військ ЗСУ направило у Демократичну Республіку Конго 250 військовослужбовців вертолітного загону місії ООН для підтримання миру і безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

“250 українських миротворців виконуватимуть завдання в африканській країні з підтримання миру та безпеки.

Цього разу ротація відбувається із застережними заходами по не допущенню поширення коронавірусної інфекції серед особового складу. Напередодні відряджання майбутні миротворці пройшли двотижневу обсервацію, під час якої провели щеплення, ПЛР тести, про що свідчать сертифікати міжнародного зразка”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 18-й окремий вертолітний загін ЗС України виконує завдання у складі Місії ООН у Демократичній Республіці Конго з 1 грудня 2012 року. У зв’язку з нестабільною ситуацією в країні, наші льотчики та особовий склад несуть бойове чергування на аеродромах, здійснюють пошуково-рятувальні операції, розвідку та спостереження, забезпечують перевезення вантажів, а також супроводжують вертольоти місії ООН.