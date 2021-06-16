Ще 3 обласних осередки «Голосу» закликали Рудик скласти повноваження

Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії "Голос" закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.

Про це повідомляється в Facebook-акаунтах осередків.

“На жаль, за останні кілька місяців партія втратила левову частку членів партії, прихильників, а віднедавна ще й половину фракції Верховної Ради. А це — явний сигнал, що партія вимагає глобальних змін. Ми до останнього вірили у знаходження компромісу, перемогу здорового глузду над емоціями. Але треба визнати: сьогодні ситуація патова і зайшла у глухий кут. Партії треба перезавантаження! Закликаємо лідерку партії Кіру Рудик добровільно скласти повноваження, провести прозорий з’їзд, на якому обрати нового голову партії”, – сказано в повідомленні Черкаського осередку.

В Івано-Франківському осередку заявили, що “політсила отримала шквал незаслуженої критики” після того, як кілька народних депутатів проголосували за внесення до порядку денного Верховної Ради законопроєкту №5554 про російську мову в кіно.

У “Голосі напередодні повідомили, що депутати відкликають свої голоси, а саме голосування було помилкою, тому що «законопроєкти з’явились в останній момент: серед 29 законопроєктів був і неоднозначний законопроєкт №5554”.

“За такі помилки треба відповідати. Тому вимагаємо від голови партії Кіри Рудик та керівника парламентської фракції Ярослава Железняка скликати демократичний з’їзд партії та забезпечити перевибори керівництва партії та фракції. Ми не відступимо від демократичних принципів “Голосу” і просимо вибачення у наших прихильників за те, що керівництво партії ухвалює рішення, що суперечать нашим з вами цінностям”, – йдеться в заяві.

З таким закликом виступила також Львівська територіальна організація “Голосу”.

“Львівська обласна територіальна організація ПП “Голос” вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти повноваження і цим почати повне перевантаження політичної сили. Конфлікт всередині “Голосу” та постійні суперечки тривають вже довгий час і підривають довіру наших виборців та прихильників. Неможливість керівництва забезпечити комунікацію в межах фракції та дотримання демократичних процедур в партії призводять до системних помилок. Одна з них трапилася 15 червня під час голосування у залі Верховної Ради”, – йдеться в заяві.

Тому, Львівська обласна територіальна організація ПП “Голос” вимагає від голови фракції скласти повноваження і забезпечити перевибори в найкоротші терміни. Від голови партії вимагаємо скликати демократичний з’їзд і скласти повноваження.

“Партія потребує чесних, прозорих виборів керівництва партії та фракції. Одночасно необхідно впровадити більш ефективну і демократичну систему управління. Лише це може стати запорукою збереження довіри виборців та цінностей нашої політичної сили”, – зазначили в “Голосі”.

Напередодні осередок партії “Голос” у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із “Голосу” Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.