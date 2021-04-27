Внаслідок впровадження санкцій Ради нацбезпеки і оборони проти "контрабандистів" відсторонено від виконання службових обов’язків ще 39 працівників Держмитслужби.

Про це повідомили у Держмитслужбі.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня президент Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони заявив, що, за розрахунками експертів, збитки України через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, третина яких пов’язана з неефективною роботою митниці.

Зеленський проінформував, що “відсторонено від роботи десятки посадовців митних органів”. Згодом стало відомо, що відсторонено понад 100 осіб.

Держмитслужба інформує, що на засіданні РНБО було оприлюднено інформацію щодо встановлення можливої причетності посадових осіб Служби до протиправного переміщення товарів на митну територію України, організованого суб’єктами, щодо яких РНБО застосовані санкції.

Тож митників було відсторонено на період проведення дисциплінарних проваджень щодо можливого порушення ними присяги держслужбовця.

27 квітня сповістили про відсторонення ще майже 40 митників, зокрема:

на Одеській митниці – 18 осіб;

на Закарпатській – 12 осіб;

на Волинській – 4 особи;

на Галицькій митниця – 1 особа.

Також наказом голови Держмитслужби Павла Рябікіна аналогічні заходи вжито щодо 4 начальників митних постів.

Азовської, Дніпровської, Північної, Подільської, Поліської, Слобожанської, Східної, Чорноморської, Енергетичної, Координаційно-моніторингової митниць масове відсторонення не торкнулося.