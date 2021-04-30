Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Київська та Миколаївська області 1 травня можуть вийти з "червоної" зони карантину.

Про це він розповів сьогодні на брифінгу.

Ляшко зазначив, що в Україні ситуація з коронавірусом стабілізувалась.

“Сьогодні Міністерство охорони здоров’я готує подання до держкомісії про виведення з червоного рівня епідермічної небезпеки Київської і Миколаївської областей, які можуть бути переведені в жовтий рівень епіднебезпеки. Таким чином з 1 травня в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епіднебезпеки”, – сказав він.

Водночас, за словами санлікаря, сьогодні в жодній з областей рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищую встановлений показник – 65%.

(На відео з 2:49)