Про це повідомила пресслужба “ЄС“.

Порошенко наголосив, що визнання Православної церкви України світовим православ’ям триває.

“Чому це взагалі стало можливим? Тому що ні Путін, ні Кіріл ніколи не вірили, що ми отримаємо Томос. Але цей процес вже не зупинити. Вже третина світового православ’я, де українська церква одна з п’ятнадцяти православних-сестер церков, визнали Україну. Я точно знаю, бо проводжу переговори і зараз, використовуючи дипломатичні можливості, що принаймні дві православних церкви знаходяться на дуже короткій відстані від визнання, і лише пандемія цьому перешкоджає“, – зазначив Порошенко.