Ще двох українців перевіряють на коронавірус

12:05 Кеті Перрі чекає на дитину від Орландо Блума
12:03 В Україні завтра очікується квітнева погода
11:50 У центрі Києва на Майдані з'явилися величезні бетонні проліски
11:43 Дубілет не проти продовжити працювати в Кабміні
11:23 Єгипет змінює візові правила для туристів
11:17 Ексголова Міноборони Загороднюк заперечує звільнення через те, що він «людина Богдана»
Ексклюзив
10:58 «Слуги народу» пропонують повернути Порошенка
10:36 Помер колишній генсек ООН Хав’єр Перес де Куельяр
09:59 Вчені з США знайшли ліки, які борються з безсмертям ракових клітин
09:56 Прем’єру нового фільму про Джеймса Бонда перенесли через коронавірус
09:37 Українська фехтувальниця Харлан стала прототипом для ляльки Barbie
09:32 Ізраїль не пускає на свою територію туристів з восьми країн
09:30 У Франції мініатюрний Citroën Ami можна буде купити в магазинах електроніки
08:53 В Італії закрили школи та університети через коронавірус
02:45 Новим міністром розвитку громад став Олексій Чернишов: біографія
01:55 Генерал-лейтенант Бессараб очолив Міністерство у справах ветеранів: біографія
01:31 За гроші, витрачені Блумбергом на президентську гонку, можна купити 42 острови — Vice
00:48 Ексміністр Милованов лякає кризою в економіці через коронавірус
00:32 Малюська залишився міністром юстиції: біографія
00:19 «Слідство.Інфо» заявили про тиск з боку МВС та нардепа Дубінського

04 березня

23:55 Міністром інфраструктури залишився Криклій, який наближений до Авакова
23:47 Рада схвалила розділення посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу
23:21 Парламент схвалив допуск іноземних військових в Україну для проведення навчань
23:21 Віцепрем’єром і міністром цифрової трансформації залишився Федоров
23:05 Венедіктова в Раді звинуватила Рябошапку в блокуванні розслідування кримінальних справ
22:56 Зеленський про «посадки»: Хочу подарувати правоохоронцям календар – нагадати, що вже весна
22:49 Рада проведе позачергове засідання, на порядку денному — відставка Рябошапки
22:24 Зеленський: Ми обіцяли перемогу над корупцією, зараз навіть не нічия
22:20 У СБУ запевняють, що розгляд «справи Гандзюк» прискориться після екстрадиції Левіна
22:03 Баканов відзвітував про роботу СБУ: «Саджаємо і саджатимемо»
21:55 Аваков в Раді попросив депутатів допомогти продати тонни наркотиків: відео

Ще двох українців перевіряють на коронавірус

У Чернівецькій області сьогодні госпіталізували ще двох громадян України із підозрою на коронавірус.

Четвер, 5 березня 2020, 11:29

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

“Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією”, – йдеться в повідомленні.

За даними місцевого видання “UA: Буковина”, госпіталізували жінку, яка повернулась з Італії тиждень тому, а також її чоловіка.

Чергова лікарка інфекційного відділення обласної лікарні Людмила Фельдман зазначила, що у обох зафіксували підвищену температуру. Наразі їх аналізи передали до Київа, аби перевірити на коронавірус.

4 березня у Чернівцях госпіталізували ще трьох осіб з підозрою на зараження коронавірусом.

  • Напередодні в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
  • Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
  • У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.
Теги: коронавірус

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!