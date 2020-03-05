Ще двох українців перевіряють на коронавірус

У Чернівецькій області сьогодні госпіталізували ще двох громадян України із підозрою на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

“Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією”, – йдеться в повідомленні.

За даними місцевого видання “UA: Буковина”, госпіталізували жінку, яка повернулась з Італії тиждень тому, а також її чоловіка.

Чергова лікарка інфекційного відділення обласної лікарні Людмила Фельдман зазначила, що у обох зафіксували підвищену температуру. Наразі їх аналізи передали до Київа, аби перевірити на коронавірус.

4 березня у Чернівцях госпіталізували ще трьох осіб з підозрою на зараження коронавірусом.