Ще двох українців перевіряють на коронавірус

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.
“Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією”, – йдеться в повідомленні.
За даними місцевого видання “UA: Буковина”, госпіталізували жінку, яка повернулась з Італії тиждень тому, а також її чоловіка.
Чергова лікарка інфекційного відділення обласної лікарні Людмила Фельдман зазначила, що у обох зафіксували підвищену температуру. Наразі їх аналізи передали до Київа, аби перевірити на коронавірус.
4 березня у Чернівцях госпіталізували ще трьох осіб з підозрою на зараження коронавірусом.
- Напередодні в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.