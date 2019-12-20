Ще один нардеп попався на «кнопкодавстві»: відео

02:57 Facebook видалив кілька сотень фальшивих акаунтів, які просували Трампа
02:01 Законопроєкт про ринок землі: політсили підписали меморандум про спільну підготовку документа
01:01 Вокаліст гурту ТНМК виступив на підтримку Антоненко-Riffmaster'а
00:55 Рада посилила соцзахист військовим, які отримали інвалідність під час бойових дій
00:24 Нардепи надали право на статус УБД військовослужбовцям ВМС і Повітряних сил

20 грудня

23:48 Рада зробила крок до скасування книг обліку доходів для підприємців
23:44 Діяли за рішенням суду: в поліції прокоментували штурм на засіданні по Кузьменко
23:10 Третина мільйона за місяць: Найєм задекларував зарплату, отриману в «Укроборонпромі»
23:00 Рада заборонила Кабміну встановлювати оклади співробітникам ДБР
22:39 Луценко розповів, які поради щодо «справи Байдена» давав Зеленському
22:21 Рада підтримала ініціативу Зеленського щодо 2 млрд грн на Фонд розвитку підприємництва
21:48 У Швейцарії українського екснардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні майже 3 млн євро
21:39 Члени аграрного комітету ВР залишилися без канікул через поправки до законопроєкту стосовно землі
21:03 У Білорусі знову протести проти інтеграції з Росією
21:00 «Уб'є донорство крові»: Рада ухвалила за основу суперечливий законопроєкт авторства «слуг народу»
20:42 У Київраді нагадали про заборону феєрверків до кінця війни на Донбасі
20:08 У ЦВК вважають, що новий Виборчий кодекс потребує доопрацювання
19:54 «Драма мого життя»: нардеп розповіла з трибуни Ради про сина, який страждає на ігроманію
19:43 Нацрада перевірить телеканал «НАШ» через трансляцію прес-конференції Путіна
19:33 ГПУ здобула нові докази причетності РФ до конфлікту на Донбасі
19:11 Зеленський обговорив з президентом Польщі домовленості «нормандської четвірки»
18:59 Туреччина погрожує США зеркальними діями за санкції проти «Турецького потоку»
18:55 МЗС і Мінкультури працюють над «пакетом меседжів» для окупованого Донбасу
18:49 Для підписання договору з РФ про транзит газу потрібен щонайменше місяць — Коболєв
Ексклюзив
18:19 ГПУ раптово замінила групу прокурорів у справі про вбивство Шеремета
17:57 Адвокат Кузьменко вимагає проведення слідчого експерименту
17:36 Парламент Британії підтримав законопроєкт про Brexit
17:34 У «Євросолідарності» заявляють про політичний тиск
17:18 Українські міста запалили головні ялинки: найяскравіші фото
16:58 Анульовано дозвіл на будівництво на небезпечному схилі на Печерську
16:13 СБУ за одну ніч «накрила» 43 гральних заклади

Ще один нардеп попався на «кнопкодавстві»: відео

Депутатку-мажоритарницю Верховної Ради 9 скликання, яка на виборах висувалась від партії “Опозиційний блок”, Вікторію Гриб спіймали на "кнопкодавстві".

П’ятниця, 20 грудня 2019, 15:22

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, під час голосування Гриб крім себе, проголосувала також за свого колегу Вадима Новинського.

Зазначимо, що і Гриб, і Новинський наразі не входять до жодної парламентської фракції.

Кнопкнодавство нардепів ОПЗЖ

Ти не ти, коли не кнопкнодавиш 🔥

Вікторія Гриб голосує замість Вадима Новинського.

Опубликовано Буквы Пятница, 20 декабря 2019 г.

 

Теги: Верховна Рада, кнопкодавство, Новинский

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!