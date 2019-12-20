Ще один нардеп попався на «кнопкодавстві»: відео

Депутатку-мажоритарницю Верховної Ради 9 скликання, яка на виборах висувалась від партії “Опозиційний блок”, Вікторію Гриб спіймали на "кнопкодавстві".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, під час голосування Гриб крім себе, проголосувала також за свого колегу Вадима Новинського.

Зазначимо, що і Гриб, і Новинський наразі не входять до жодної парламентської фракції.

Кнопкнодавство нардепів ОПЗЖ Ти не ти, коли не кнопкнодавиш 🔥 Вікторія Гриб голосує замість Вадима Новинського. Опубликовано Буквы Пятница, 20 декабря 2019 г.