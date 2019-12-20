Ще один нардеп попався на «кнопкодавстві»: відео

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, під час голосування Гриб крім себе, проголосувала також за свого колегу Вадима Новинського.
Зазначимо, що і Гриб, і Новинський наразі не входять до жодної парламентської фракції.
Ти не ти, коли не кнопкнодавиш 🔥
Вікторія Гриб голосує замість Вадима Новинського.
Опубликовано Буквы Пятница, 20 декабря 2019 г.
- Раніше рух “Чесно” заявив про неперсональне голосування депутата Василя Німченка, який виступав за криміналізацію “кнопкодавства”.
- 29 жовтня Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, що передбачає введення штрафів за неперсональне голосування народних депутатів (“кнопкодавство”).
- У вересні на “кнопкодавстві” були спіймані двоє “слуг народу” – Сергій Литвиненко та Олена Копанчук. Пізніше вони публічно вибачилися за свій вчинок.