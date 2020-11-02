Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Плюс 1 до клубу Covid-позитивних. Воно і не дивно, враховуючи кількість зустрічей, які я зробив до і після виборів. Майже завжди користувався маскою і іншими засобами особистого захисту. Втім, вірус це не дуже переконало. Бережіть себе, друзі”, – зазначив Мовчан.

Нагадаємо, що 1 жовтня голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що інфікувався коронавірусом. Він зазначив, що звернувся до лікаря, який зробив йому комп’ютерну томографію, де був висновок “схоже на COVID-19”.