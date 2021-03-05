Про це йшлося в етері шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
Міністр зазначив, що МОЗ “непокоїть” рівень ушпиталення у Вінницькій, Миколаївській, Львівській областях, які наразі містяться в “помаранчевій” зоні.
Крім того, погіршилася ситуація у Закарпатській області. За словами Степанова, це регіон, який найбільше наблизився до показників для внесення до “червоної” зони карантину.
“Завантаженість ліжок з киснем: у нас найбільший показник зараз — Закарпатській області, 60-65%. […] Я відправлю заступників на інспекцію туди, оскільки область найближче до того, щоб теж зайти до “червоної” зони”, — сказав Степанов.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- Майже вся країна наразі знаходиться в “помаранчевій” зоні. 3 регіони (Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області) вже знаходяться в “червоній”. Там діють ті самі обмеження, що діяли під час карантину в січні.
- Залізничне сполучення з регіонами “червоної” зони обмежене. “Укрзалізниця” з 7 по 12 березня призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей. З Івано-Франківщини 7 березня можна буде виїхати обмеженою кількістю потягів, раніше “Укрзалізниця” оприлюднила перелік.