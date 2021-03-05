Міністр охорони здоров’я Максим Степанов скерує інспекцію до Закарпатської області, оскільки в регіоні рекордна завантаженість ліжок і є підстави для введення червоного рівня епіднебезпеки.

Про це йшлося в етері шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Міністр зазначив, що МОЗ “непокоїть” рівень ушпиталення у Вінницькій, Миколаївській, Львівській областях, які наразі містяться в “помаранчевій” зоні.

Крім того, погіршилася ситуація у Закарпатській області. За словами Степанова, це регіон, який найбільше наблизився до показників для внесення до “червоної” зони карантину.

“Завантаженість ліжок з киснем: у нас найбільший показник зараз — Закарпатській області, 60-65%. […] Я відправлю заступників на інспекцію туди, оскільки область найближче до того, щоб теж зайти до “червоної” зони”, — сказав Степанов.