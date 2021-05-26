Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

“Ще одна партія у 500 тис. доз вакцини виробництва Sinovac Biotech прибула в Україну 26 травня 2021 року. Зараз ця вакцина відповідно до чинного законодавства відправляється на лабораторний контроль”, — сповістили у МОЗ.

Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Остання партія надійшла до країни 9 травня. Тодішній міністр Максим Степанов зазначав, що загалом Україна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн на той момент вже отримала. Таким чином, очікується постачання ще близько 185 тисяч доз цієї вакцини.