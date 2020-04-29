Ще понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції

Літаками з Єревану, Неаполя та Стокгольма в Україну повернулися ще більше 300 громадян.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що прикордонники провели температурний скринінг всіх пасажирів. Підвищеної температури ні у кого не виявили, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився. Під час проведення контрольних процедур прикордонники перебували в засобах індивідуального захисту.

Усі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток “Дій вдома” та будуть знаходитись на самоізоляції вдома. Під час прикордонного контролю співробітники ДПСУ перевірили внесення громадянами інформації у мобільний застосунок “Дій вдома”. А один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у Києві.