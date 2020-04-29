Covid-19 Україна

оновлено 29.04.2020 о 13:02

Всього:

9866(+456)

Хворіють:

8513(+456)

Вилікувались:

1103

Померло:

250(+11)

14:10 У Туреччині школи залишаться закритими до кінця травня
14:08 Нові правила переказу грошей: в НБУ пояснили, що зміниться
14:06 Смертність від коронавіруса може бути на 60% вища, ніж прогнозувалося
14:03 Хржановський вважає, що в Україні його критикує «організована злочинність»
13:46 Німеччина продовжить заборону туристичних поїздок громадян за кордон
13:39 У Києво-Печерській Лаврі виявлено нові випадки COVID-19
13:37 На Донбасі ворожий снайпер поранив українського бійця
13:35 Ще понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції
13:33 Комітет Ради відправив на доопрацювання програму діяльності Уряду
13:22 Франція посилить контроль за іноземними інвестиціями з-за меж ЄС
13:21 У Чехії суд скасував чотири карантинних обмеження, назвавши їх незаконними
13:06 Польща відкриє дитячі садки та торгові центри на початку травня
12:56 Величезний астероїд пролітає на мінімальній від Землі відстані: трансляція
12:49 У прем’єра Британії Джонсона і його нареченої народився син
12:48 Разумков прокоментував призначення трьох міністрів
12:20 «Карантин, так карантин»: Ляшко замурував вхід у ресторан «слуги» Тищенка
12:10 «Знаючи Кутєпова, ще треба розібратися»: спікер МВС про побиття журналіста
11:59 У Тернопільській області від коронавірусу помер священик, який таємно проводив служби
11:56 Держпродспоживслужба зможе закривати ринки за порушення карантину, – МОЗ
11:42 Віце-президент США прийшов у лікарню без маски
11:33 У Римі помер великий магістр Мальтійського ордена Джакомо Далла Торре
11:29 Комітет Ради не узгодив заяву про неприпустимість спотворення правди про Другу світову
11:18 Стало відомо, коли в Україні з’являться 10-гривневі монети
10:58 МОЗ направить більш ніж 240 млн грн недофінансованим лікарням
10:37 Смертність від COVID-19 в США перевищує число жертв В'єтнамської війни
10:32 Ще один військовий ЗСУ заразився коронавірусом
10:10 На «Оскар-2021» вперше зможуть претендувати фільми, показані онлайн
09:44 Трамп закликав не закривати м'ясокомбінати в умовах пандемії
09:40 В Україні перенесли запуск системи автофіксації порушень ПДР через карантин
09:31 Електроподовжувач замість скакалки: Кличко показав, як можна розім'ятися на роботі
08:59 У США планують щодня робити до 5 млн тестів на COVID-19
08:49 Закриті кордони: батько не може повернутися до України на похорон доньки

Ще понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції

Літаками з Єревану, Неаполя та Стокгольма в Україну повернулися ще більше 300 громадян.

Середа, 29 квітня 2020, 13:35

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що прикордонники провели температурний скринінг всіх пасажирів. Підвищеної температури ні у кого не виявили, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився. Під час проведення контрольних процедур прикордонники перебували в засобах індивідуального захисту.

Усі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток “Дій вдома” та будуть знаходитись на самоізоляції вдома. Під час прикордонного контролю співробітники ДПСУ перевірили внесення громадянами інформації у мобільний застосунок “Дій вдома”. А один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у Києві.

Фото: ДПСУ

  • Раніше Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України з-за пандемії коронавірусу.
Теги: ДПСУ, Італія

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!