Підкарпатське, Люблінське та Малопольське воєводства Польщі скасували проголошений у 2019 році статус "зон, вільних від ЛГБТ+" через загрозу втрати фінансування з боку ЄС.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Люблінське воєводство

Місцева влада ухвалила нову резолюцію про захист прав і свобод. У новому документі визначено позицію щодо протидії “діям у публічній сфері, що порушують основні права та свободи, гарантовані актами міжнародного права, ставлять під сумнів цінності Конституції Польщі та заважають автономії релігійних громад”.

В попередньому засуджувалося “просування та утвердження ідеології так званих ЛГБТ-рухів”.

За зміну тексту резолюції проголосували 17 місцевих депутатів, 10 — утрималися, 4 проголосували проти.

Голосування з цього приводу стало результатом листа, надісланого заступником міністра фінансів та регіональної політики Вальдемаром Будою до органів місцевого самоврядування у вересні. Він попросив “перевірити законодавство” та усунути елементи, які можуть дискримінувати або “погано сприйматися”.

Попри це воєводство не отримає коштів ЄС до кінця року, оскільки Єврокомісії доведеться проаналізувати текст нової позиції.

Підкарпатське воєводство

Сеймік Підкарпатського воєводства також скасував свою позицію від травня 2019 року щодо “просування та утвердження ідеології так званих ЛГБТ-рухів”.

Водночас сеймік ухвалив нову позицію під назвою “Підкарпаття як регіон усталеної толерантності”. 18 депутатів проголосували за, 6 були проти.

Малопольське воєводство

Малопольський сеймік скасував декларацію 2019 року про ідеологію ЛГБТ. 16 депутатів проголосували за це, семеро були проти, 15 депутатів утрималися.

Стару резолюцію Європейська Комісія визнала такою, що порушує права сексуальних меншин.

Тиск з боку ЄК

Як сповіщалося, в липні Європейська Комісія запустила процедури щодо порушення прав ЛГБТ-спільноти в Польщі та Угорщині. Країни мали два місяці для відповідей на аргументи, висунуті Комісією.

Комісія заявила, що польська влада не змогла належним чином відповісти на запити щодо характеру і впливу так званих “зон, вільних від ідеології ЛГБТ”.

Зони почали з’являтися у 2019 році. Деякі регіони країни ухвалили “Резолюцію проти ЛГБТ-ідеології” та інші декларації, що прямо чи опосередковано виключають ЛГБТ та їхні родини.

Європейський парламент своєю чергою ухвалив резолюцію, у якій наголосив, що існування таких зон, навіть якщо це не передбачає створення фізичних бар’єрів, є вкрай дискримінаційним заходом, який обмежує свободу пересування громадян ЄС.

Станом на січень 2020 року такі резолюції були ухвалені на 30% території Польщі, переважно на південному сході. Ці резолюції не мають юридичної сили та вважаються насамперед символічними, однак вони надають гомофобії офіційного статусу.

Раніше Єврокомісія звернулася до п’яти регіонів Польщі, де ухвалили такі резолюції, зупинивши з ними переговори про виплату коштів з програми REACT-EU. Йшлося про мільярди євро з бюджету ЄС.

У разі Малопольського воєводства допомога з програми REACT-EU становила 33,5 млн євро. Ще 2,5 млрд воєводство могло отримати у наступні 6 років.