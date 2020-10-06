Про це повідомляє пресслужба української асоціації футболу.
Також повідомляється, що на коронавірус захворів і шеф-кухарь національної команди Любомир Тошич.
Лунін Паньків і Тошич ізольовані у номерах готелю, де зупинилася збірна України.
Лікар національної збірної Максим Бецко прокоментував ситуацію з футболістами та розповів, що решта команди тренується у звичному режимі.
“Наскільки мені відомо, французька збірна пройде тестування сьогодні, а результати будуть під вечір. Ніхто не знає, чого очікувати там”, — сказав Бецко.
Тепер в української збірної залишився один голкіпер із заявлених на матч зі збірною Франції – Георгій Бущан (“Динамо”).
- Раніше повідомлялося, що у голкіпера збірної Андрія П’ятова (“Шахтар”, Донецьк) також виявили коронавірус. Через це “Шахтар” пішов на карантин.