Воротарі збірної України з футболу Андрій Лунін ("Реал", Іспанія) і Юрій Паньків ("Олександрія") отримали позитивні результати тестів на COVID-19 напередодні матчу зі збірною Франції.

Про це повідомляє пресслужба української асоціації футболу.

Також повідомляється, що на коронавірус захворів і шеф-кухарь національної команди Любомир Тошич.

Лунін Паньків і Тошич ізольовані у номерах готелю, де зупинилася збірна України.

Лікар національної збірної Максим Бецко прокоментував ситуацію з футболістами та розповів, що решта команди тренується у звичному режимі.

“Наскільки мені відомо, французька збірна пройде тестування сьогодні, а результати будуть під вечір. Ніхто не знає, чого очікувати там”, — сказав Бецко.

Тепер в української збірної залишився один голкіпер із заявлених на матч зі збірною Франції – Георгій Бущан (“Динамо”).