Ще в двох європейських країнах підтвердили перші випадки коронавірусу

Про це повідомляє австрійська газета Kurier.
За словами губернатора Тіролю Гюнтера Платтера, позитивний результат тесту на коронавірус виявився у двох людей.
Зараз вони знаходяться в одній з лікарень Інсбрука з підвищеною температурою. Відомо, що обом хворим по 24 роки.
Крім того, за інформацією хорватської газети Glas Istre, в країні також було зафіксовано перший випадок інфікування COVID-19.
Прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович уточнив, що захворів молодий чоловік із Загреба. За його словами, з 10 по 21 лютого він знаходився в Мілані, де зараз спостерігається спалах коронавірусу.
- Через спалах коронавірусу влада Іспанії прийняла рішення закрити на карантин готель Costa Adeje Palace на півдні острова Тенеріфе. У одного з постояльців підтвердили зараження коронавірусом.
- Станом на 24 лютого кількість загиблих в Китаї від нового коронавируса COVID-19 зросла до 2592 осіб. Крім того, зареєстровано 195 повторних випадків зараження.
- Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) ввело проведення температурного скринінгу на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії.