Ще в двох європейських країнах підтвердили перші випадки коронавірусу

В Австрії і Хорватії підтвердили перші випадки захворювання на коронавірус нового типу.

Про це повідомляє австрійська газета Kurier.

За словами губернатора Тіролю Гюнтера Платтера, позитивний результат тесту на коронавірус виявився у двох людей.

Зараз вони знаходяться в одній з лікарень Інсбрука з підвищеною температурою. Відомо, що обом хворим по 24 роки.

Крім того, за інформацією хорватської газети Glas Istre, в країні також було зафіксовано перший випадок інфікування COVID-19.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович уточнив, що захворів молодий чоловік із Загреба. За його словами, з 10 по 21 лютого він знаходився в Мілані, де зараз спостерігається спалах коронавірусу.