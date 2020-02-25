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Ще в двох європейських країнах підтвердили перші випадки коронавірусу

В Австрії і Хорватії підтвердили перші випадки захворювання на коронавірус нового типу.

Вівторок, 25 лютого 2020, 15:50

Про це повідомляє австрійська газета Kurier.

За словами губернатора Тіролю Гюнтера Платтера, позитивний результат тесту на коронавірус виявився у двох людей.

Зараз вони знаходяться в одній з лікарень Інсбрука з підвищеною температурою. Відомо, що обом хворим по 24 роки.

Крім того, за інформацією хорватської газети Glas Istre, в країні також було зафіксовано перший випадок інфікування COVID-19.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович уточнив, що захворів молодий чоловік із Загреба. За його словами, з 10 по 21 лютого він знаходився в Мілані, де зараз спостерігається спалах коронавірусу.

Теги: коронавірус, Хорватія, Австрия

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