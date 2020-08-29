Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Чернявський уточнив, що вже 11-й день перебуває на стаціонарному лікуванні в Одесі.

“Хочу розповісти про симптоми, які були у мене. Я почувався як при звичайному ГРВІ: слабкість, ломота, ввечері була маленька температура 37 градусів”, – розповів Чернявський.

За словами нардепа, коли він відчув нездужання, то відразу ж зробив тест, і той виявився позитивним. Лікар порекомендував йому зробити комп’ютерну томографію грудної клітини, і результат показав правосторонню пневмонію.

“Тобто, ви розумієте, за два дні хвороба опускається в легені. Тому не можна втрачати ні хвилини, і при перших симптомах слід звертатися до лікаря і робити тести. Тому що при оперативному діагностуванні цю хворобу легко лікувати. 10 днів колять антибіотики, і ви одужуєте”, – розповів Чернявський.

Нардеп не уточнив, де і коли він підхопив коронавірус.

Степан Чернявський був обраний до Верховної Ради по округу № 138. Він є членом фракції “Слуги народу”. Чернявський обіймає посаду заступника голови комітету ВР України з питань аграрної та земельної політики.