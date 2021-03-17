Різдвяну колядку "Щедрик" в обробленні українського композитора Миколи Леонтовича хочуть занести до списку нематеріальної культурної спадщини людства міжнародної організації ЮНЕСКО.

Про це повідомили у Вінницькій обласній державній адміністрації.

Занести колядку до списку ЮНЕСКО планують до 100-річчя із дня прем’єри “Щедрика” у США. 5 жовтня 1922 року український хор дав прем’єрний виступ у концертній залі Нью-Йорка Carnegie Hall.

Там “Щедрик” почув американський хоровий диригент українського походження Петро Вільговський. Він створив англійську версію колядки Carol of the Bells, яка стала відомою у всьому світі.

Занесення пісні “Щедрик” до списку ЮНЕСКО зараз готує директорка Українського центру культурних досліджень Ірина Френкель. За планом, спочатку “Щедрик” мають занести до місцевого переліку нематеріальної культурної спадщини (НКС). До жовтня 2021 року колядку планують включити в Національний перелік НКС України і, як сподіваються, уже до вересня 2022 року “Щедрик” увійде до списку ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що 19 грудня оркестр військово-повітряних сили США привітав українців зі святами та виконав пісню “Щедрик” українського композитора Миколи Леонтовича. Підполковник, керівниця оркестру ВПС США в Європі Крістіна Мур Уррутії заявила, що США бажають усім миру й радості.