Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
За словами професора Джонатана Ван-Тама, жодна вакцина ніколи не була на 100% ефективною. За його словами, заразитися вірусом можна протягом двох-трьох тижнів після щеплення. Тому весь цей період необхідно дотримуватися правил ізоляції, а краще, щоб пройшло не менше трьох тижнів після щеплення. Тоді повністю виробиться імунітет у вакцинованих людей.
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок сказав, що 75% людей старше 80 років вже отримали перше щеплення.
Мешканці близько трьох чвертей будинків для людей похилого віку вже вакциновані.
На цьому тижні в Англії відкриються ще 32 пункти вакцинації.
У Великій Британії понад 5,8 мільйона осіб отримали першу дозу вакцини.
- У суботу, 9 січня, королева Великої Британії Єлизавета II та герцог Единбурзький отримали щеплення проти COVID-19.