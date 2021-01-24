Заступник головного санітарного лікаря Англії Джонатан Ван-Там попередив, що люди, які отримали вакцину проти COVID-19, все ще можуть бути джерелом передачі вірусу, бо для вироблення повноцінного імунітету проти коронавірусу потрібен час.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За словами професора Джонатана Ван-Тама, жодна вакцина ніколи не була на 100% ефективною. За його словами, заразитися вірусом можна протягом двох-трьох тижнів після щеплення. Тому весь цей період необхідно дотримуватися правил ізоляції, а краще, щоб пройшло не менше трьох тижнів після щеплення. Тоді повністю виробиться імунітет у вакцинованих людей.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок сказав, що 75% людей старше 80 років вже отримали перше щеплення.

Мешканці близько трьох чвертей будинків для людей похилого віку вже вакциновані.

На цьому тижні в Англії відкриються ще 32 пункти вакцинації.

У Великій Британії понад 5,8 мільйона осіб отримали першу дозу вакцини.