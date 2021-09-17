Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, пообіцяв 100 тисяч гривень жінкам, що завагітніють після щеплення проти коронавірусу. Ті не зрозуміли, що мер жартував, і вимагають виплат.

Про це повідомляють #Букви.

Під час оперативної наради в мерії 7 вересня Марцінківа розповів, що до нього звернулася жінка й сказала, що не може щепитися, оскільки після вакцинації проти коронавірусу не зможе завагітніти.

Тоді мер заявив: “Ту, яка перша завагітніє після вакцинації, хочу преміювати. Я серйозно говорю, дамо 100 тисяч”.

Того ж дня мер повторив обіцянку і водночас заявив, що пожартував.

“Дам премію 100 тис. тому, хто всупереч різним поширеним слухам завагітніє після вакцинації. Жартую звісно, але у сказаному смішного мало. Бо все це — це ті міфи, які ширяться в мережах про страхи вакцинації”, — написав він на своїй сторінки в Facebook.

Утім жарт зрозуміли далеко не всі. Вже 16 вересня в етері радіо “Західний Полюс”, Марцінків розповів, що отримав понад 100 звернень від жінок, які завагітніли після щеплення.

“Я жартома сказав, що буду виплачувати 100 тисяч гривень, і тепер в мене є більш як 100 заявок від жінок (у Facebook, Viber), які після вакцинації мені надсилають: коли отримали щеплення перший раз, коли другий і коли завагітніли. Але насправді велика кількість жінок і дівчат вірять, що після вакцинації вони не вагітніють”, — сказав міський голова.

На відео з 20 хв.