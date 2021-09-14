Президент Російської Федерації Володимир Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус в його оточенні. Раніше він щепився російською вакциною Sputnik V.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

“Володимир Путін повідомив, що в зв’язку з виявленими випадками захворювання на коронавірус в його оточенні він повинен протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції”, – йдеться в повідомленні.

У кого саме в оточенні виявили COVID-19 – не уточнюється.

З урахуванням цього він візьме участь в запланованих на цьому тижні в Душанбе сесії Ради колективної безпеки ОДКБ, засіданні Ради глав держав – членів Шанхайської організації співпраці і спільному засіданні глав держав – членів ОДКБ і ШОС в режимі відеоконференції.

Зазначимо, що у червні Путін щепився російською вакциною Sputnik V.

“Я виходив з того, що мені потрібно бути захищеним якомога довше, і прийняв для себе рішення зробити щеплення Sputnik V. Тим більше що збройні сили у нас прищеплюються Sputnik V, а я все-таки верховний головнокомандувач”, – сказав тоді він.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня 2020 стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення.

Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.