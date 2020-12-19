Щеплення проти коронавірусу: конгресвумен Окасіо-Кортес показала весь процес вакцинації

Конгресвумен Олександрія Окасіо-Кортес отримала щеплення проти коронавірусу COVID-19 і показала весь процес вакцинації.

Це вона показала в своїх Instagram Stories.

Відомо, що політику ввели першу дозу вакцини Pfizer/Biontech.

Окасіо-Кортес показала кожен етап вакцинації, включаючи попереднє заповнення скринінгової анкети, отримання щеплення, очікування в приймальні і отримання її картки щеплень.

Через три години після вакцинації вона зазначила, що відчуває себе “абсолютно нормально” і не відчуває жодних побічних ефектів.

“Я б ніколи не порадила вам робити те, що я не хотіла б робити сама”, – зазначила Окасіо-Кортес.