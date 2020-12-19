Щеплення проти коронавірусу: конгресвумен Окасіо-Кортес показала весь процес вакцинації

Це вона показала в своїх Instagram Stories.
Відомо, що політику ввели першу дозу вакцини Pfizer/Biontech.
Окасіо-Кортес показала кожен етап вакцинації, включаючи попереднє заповнення скринінгової анкети, отримання щеплення, очікування в приймальні і отримання її картки щеплень.
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Через три години після вакцинації вона зазначила, що відчуває себе “абсолютно нормально” і не відчуває жодних побічних ефектів.
“Я б ніколи не порадила вам робити те, що я не хотіла б робити сама”, – зазначила Окасіо-Кортес.
- Як повідомлялося раніше, 12 грудня управління контролю якості продуктів і медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.
- В неділю, 13 грудня Консультативний комітет з практики імунізації (ACIP) центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC) проголосував за рекомендацію вакцини проти коронавірусу Pfizer і BioNTech для людей у віці від 16 років і старше.