Covid-19 Україна

оновлено 19.12.2020 о 12:02

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Щеплення проти коронавірусу: конгресвумен Окасіо-Кортес показала весь процес вакцинації

Конгресвумен Олександрія Окасіо-Кортес отримала щеплення проти коронавірусу COVID-19 і показала весь процес вакцинації.

Субота, 19 грудня 2020, 12:18

Це вона показала в своїх Instagram Stories.

Відомо, що політику ввели першу дозу вакцини Pfizer/Biontech.

Окасіо-Кортес показала кожен етап вакцинації, включаючи попереднє заповнення скринінгової анкети, отримання щеплення, очікування в приймальні і отримання її картки щеплень.

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Через три години після вакцинації вона зазначила, що відчуває себе “абсолютно нормально” і не відчуває жодних побічних ефектів.

“Я б ніколи не порадила вам робити те, що я не хотіла б робити сама”, – зазначила Окасіо-Кортес.

Теги: Pfizer/BioNTech, вакцина проти коронавірусу, вакцинація, відео, Окасіо-Кортес

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