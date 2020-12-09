Кабінет Міністрів визначився з датою посиленого карантину. Локдаун в Україні введуть з 8 по 24 січня 2021 року.

#Букви розповідають, що працюватиме в цей період.

Так, Кабмін вирішив не обмежувати роботу транспорту.

Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, автозаправні станції (без зон харчування), готелі та пошти. Салони краси працюватимуть лише за попереднім записом.

Дозволяється й проведення спортивних заходів професійних клубів без глядачів.

Водночас буде введена заборона на роботу кафе, ресторанів, барів (крім доставляння на винос), магазинів непродовольчих товарів та ринків, кінотеатрів, фітнес-клубів, ТРЦ.

При цьому в ТРЦ буде дозволена торгівля харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією.

Крім того, будуть скеровані на канікули всі установи освіти, крім дитячих садків.

Також діятиме заборона на всі масові заходи та різдвяні ярмарки після 8 січня.