Передноворічна метушня - справа приємна, але в той же час і клопітка. Чого тільки вартує вибрати подарунки рідним, особливо, коли не знаєш, що саме подарувати.

#Букви зібрали кілька ідей спеціально для такого випадку.

Смарт годинник

Відмінний варіант подарунка для завзятого спортсмена. Ціновий діапазон тут величезний, починаючи від 500 грн. Але тут слід врахувати функції годинника, наприклад, не всі підтримують GPS або телефонні дзвінки.

Стильний гаджет вимірює пульс, відстежує кількість кисню в крові, рахує кроки, стежить за якістю сну і багато іншого. Є годинник, з якими можна плавати.

Безпровідні навушники

Ще один гаджет, який підійде як спортсменам на тренуваннях, так і просто під час прогулянок по місту.

Такі навушники точно не сплутаються в кишені. Вони не відволікають, можна швидко відповідати на важливі дзвінки. Також є навушники, в яких можна плавати.

Теплі в’язані речі

Дуже актуальний подарунок взимку.

М’які в’язані рукавиці, шарфи, шапки, снуди з зимовими або новорічними орнаментами – ще один варіант тематичного новорічну подарунка.

Похвалитися теплою підлогою у своїй квартирі, на жаль, можуть не всі. А щоб ногам було комфортно і затишно можна подарувати в’язані шкарпетки з чудернацькими малюнками оленів, ялинок чи сніговиків.

Піжама

М’які затишні піжами можна подарувати навіть усій сім’ї.

Робот-пилосос

Відмінний і корисний подарунок на Новий рік. З таким пилососом рутинне прибирання квартири стане легшим.

Такому помічникові можна довірити очищення будь-яких видів підлогових покриттів – навіть дорогі килими. А ще робот-пилосос не такий громіздкий, як класичні пилососи.

Ігрова консоль PlayStation та ігри до неї

Напевно, це мрія будь-якого запеклого гравця. Тим більше відносно недавно вийшла нова модель – PlayStation 5.

Блискавична завантаження з високошвидкісним SSD, глибоке занурення з підтримкою тактильного зворотного зв’язку, 3D-Аудіо та повністю нове покоління ігор для PlayStation.

Посуд

Можна подарувати столовий набір посуду в новорічному або етнографічному стилі.

Тарілки, піали, вази, цукорниці, чайник – красивий і корисний подарунок на Новий рік.

Новорічні та різдвяні солодощі

Цукерками та печивом охоче ласують і діти, і дорослі.

Батончики з медом, цукерки з горіхами, цукатами і ягодами, крафтового шоколад з сиром, вином або віскі – в Україні є чимало виробників оригінальних святкових наборів.

Подарунки дітям

З вибором новорічних подарунків для дітей все може бути набагато простіше. Діти ще задовго до Нового року починають просити і розповідати, що вони б хотіли знайти під ялинкою.

Це можуть бути: самокат, гіроскутер, навушники, конструктор LEGO, шолом або окуляри віртуальної реальності, іграшки.

Фотосесія

Святкова фотосесія – відмінний подарунок своїм близьким, якщо хочете подарувати гарний настрій і пам’ять на довгі роки.

Насправді варіантів для подарунків маса. Це можуть бути і майстер-класи, техніка для будинку, новенький смартфон, політ на повітряній кулі, набори косметики, подарункові сертифікати в СПА-салон і багато іншого. Все залежить від ваших можливостей і бажання зробити близькій людині приємно.