Уряд України готується підписати з ЄС Угоду про спільний авіапростір. Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пояснила, що це дасть Україні.

Про це йшлося в її інтерв’ю виданню “Сьогодні”.

Як відомо, в жовтні має відбутися саміт Україна-ЄС. За словами віцепрем’єрки, на цьому саміті сторони можуть визначитися з питанням інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, а також домовитися про підписання Угоди про спільний авіаційний простір, так зване “відкрите небо”.

Стефанішина зазначила, що наразі “м’яч на полі європейської сторони”. Процес ускладнює ситуація з Великою Британією та Іспанією.

“Ми зі свого боку представили юридичні позиції, за яких ми вважаємо, що угода має бути підписана. Ви знаєте, питання було щодо територіального спору між Іспанією і Великобританією. Але водночас можна пригадати укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, яка підписувалася частинами. Нічого не заважає вже багато років Україні підписати Угоду про спільний авіаційний простір за таким самим механізмом, щоб Україна вже могла почати планувати виконання певної частини угоди”, — сказала віцепрем’єрка.

Стефанішина пояснила, що підписання угоди означатиме що:

українські авіаперевізники отримають розширений доступ до ринку ЄС;

європейські компанії зайдуть на український ринок;

внутрішні рейси в Україні матимуть відповідати європейським стандартам безпеки;

ринок стає конкурентним, відритим, прозорим.