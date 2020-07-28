Про це йшлося в її інтерв’ю виданню “Сьогодні”.

Як відомо, в жовтні має відбутися саміт Україна-ЄС. За словами віцепрем’єрки, на цьому саміті сторони можуть визначитися  з питанням інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, а також домовитися про підписання Угоди про спільний авіаційний простір, так зване “відкрите небо”.

Стефанішина зазначила, що наразі “м’яч на полі європейської сторони”. Процес ускладнює ситуація з Великою Британією та Іспанією.

“Ми зі свого боку представили юридичні позиції, за яких ми вважаємо, що угода має бути підписана. Ви знаєте, питання було щодо територіального спору між Іспанією і Великобританією. Але водночас  можна пригадати укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, яка підписувалася частинами. Нічого не заважає вже багато років Україні підписати Угоду про спільний авіаційний простір за таким самим механізмом, щоб Україна вже могла почати планувати виконання певної частини угоди”, — сказала віцепрем’єрка.

Стефанішина пояснила, що підписання угоди означатиме що:

  • українські авіаперевізники отримають розширений доступ до ринку  ЄС;
  • європейські компанії зайдуть на український ринок;
  • внутрішні рейси в Україні матимуть відповідати європейським стандартам безпеки;
  • ринок стає конкурентним, відритим, прозорим.

“Всі внутрішні рейси в Україні будуть відповідати таким же стандартам безпеки, як і будь-який рейс на території ЄС, і, відповідно, конкуренція вплине на ціну в бік зниження. Тому, обираючи, як дістатися в ту чи іншу частину Європи або України, ми частіше будемо обирати той рейс, який дешевший”, — запевнила вона.