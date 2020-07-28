Про це йшлося в її інтерв’ю виданню “Сьогодні”.
Як відомо, в жовтні має відбутися саміт Україна-ЄС. За словами віцепрем’єрки, на цьому саміті сторони можуть визначитися з питанням інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, а також домовитися про підписання Угоди про спільний авіаційний простір, так зване “відкрите небо”.
Стефанішина зазначила, що наразі “м’яч на полі європейської сторони”. Процес ускладнює ситуація з Великою Британією та Іспанією.
“Ми зі свого боку представили юридичні позиції, за яких ми вважаємо, що угода має бути підписана. Ви знаєте, питання було щодо територіального спору між Іспанією і Великобританією. Але водночас можна пригадати укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, яка підписувалася частинами. Нічого не заважає вже багато років Україні підписати Угоду про спільний авіаційний простір за таким самим механізмом, щоб Україна вже могла почати планувати виконання певної частини угоди”, — сказала віцепрем’єрка.
Стефанішина пояснила, що підписання угоди означатиме що:
- українські авіаперевізники отримають розширений доступ до ринку ЄС;
- європейські компанії зайдуть на український ринок;
- внутрішні рейси в Україні матимуть відповідати європейським стандартам безпеки;
- ринок стає конкурентним, відритим, прозорим.
“Всі внутрішні рейси в Україні будуть відповідати таким же стандартам безпеки, як і будь-який рейс на території ЄС, і, відповідно, конкуренція вплине на ціну в бік зниження. Тому, обираючи, як дістатися в ту чи іншу частину Європи або України, ми частіше будемо обирати той рейс, який дешевший”, — запевнила вона.
- Нагадаємо, 21 липня народні депутати схвалили в першому читанні проєкт закону “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості”. Цей законопроєкт, за словами нардепа від партії “Європейська солідарність” Іванни Климпуш-Цинцадзе, “грубо порушує Угоду про асоціацію та наші зобов’язання в СОТ”. В Європейському союзі розкритикували цей законопроєкт.
- У Кабінеті Міністрів сподіваються, що законопроєкт про державні закупівлі, що порушує Угоду про асоціацію з ЄС, не матиме негативного впливу на саміт Україна-ЄС.