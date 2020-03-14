Коронавірус з'явився тільки в грудні минулого року, але Всесвітня організація охорони здоров'я вже оголосила його пандемією. Для більшості людей хвороба проходить легко, але деякі все ж помирають.

Як вірус атакує організм, чому вбиває деяких людей і як його лікують, пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Інкубаційний період

Це період від моменту зараження до появи симптомів. Далі вірус проникає в клітини, з яких складається тіло, і потім заражає нові.

Коронавірус, офіційно званий Sars-CoV-2, може проникнути в тіло, коли людина вдихає його або коли вона торкається забрудненої поверхні, а потім свого обличчя.

Спочатку він заражає горло, дихальні шляхи і легені, і перетворює їх в “Коронавірусні фабрики”, які вивергають величезну кількість нових вірусів, які заражають ще більше клітин.

На цій ранній стадії людина ще не хвора, у деяких людей можуть навіть не з’явитися симптоми.

Інкубаційний період широко варіюється, але в середньому становить п’ять днів.

Легка форма хвороби

Covid-19 – проходить легко для 8 з 10 чоловік. Його основні симптоми – лихоманка і кашель. Також іноді спостерігаються болі в тілі, біль у горлі та головний біль.

Лихоманка і, як правило, погане самопочуття – це результат реакції імунної системи людини на інфекцію. Організм розуміє, що в нього потрапив збудник і сигналізує іншій частині тіла, що щось не так, випускаючи хімічні речовини, які називаються цитокінами. Вони зміцнюють імунну систему, але також викликають болі в тілі та жар.

Коронавірусний кашель спочатку є сухим, що, ймовірно, пов’язано з роздратуванням клітин, коли вони заражаються вірусом. Але у деяких людей він переростає в мокрий з густим слизом, що містить мертві клітини легенів, убитих вірусом.

Ці симптоми лікуються постільним режимом, великою кількістю рідини і парацетамолу. За даними видання, такій людині навіть не знадобиться спеціалізована лікарняна допомога.

Ця стадія триває близько тижня – в цей момент більшість одужує, бо їх імунна система відбила вірус. Але у деяких розвивається більш серйозна форма Covid-19.

Важка форма хвороби

Якщо хвороба прогресує, це пов’язано з надмірною реакцією імунної системи на вірус. Ці хімічні сигнали для решти тіла викликають запалення. Однак занадто сильне запалення може викликати побічні пошкодження по всьому тілу.

Запалення легенів називається пневмонією. Якби можна було потрапити через рот і трахеї в легені, ми б опинилися в маленьких повітряних мішечках. Це місце, де кисень надходить у кров, а вуглекислий газ виходить, але при пневмонії крихітні мішечки починають заповнюватися водою і можуть в кінцевому підсумку викликати задишку і утруднення дихання.

Деяким людям знадобиться вентилятор, щоб допомогти їм дихати. Вважається, що ця стадія зачіпає близько 14 % людей.

Критичне захворювання

За оцінками вчених, близько 6 % випадків стають важкими. До цього моменту тіло починає виходити з ладу, і є реальна ймовірність смерті.

Проблема в тому, що імунна система виходить з-під контролю і завдає шкоди всьому організму.

Це може привести до септичного шоку, коли кров’яний тиск падає до небезпечно низького рівня, а органи перестають працювати належним чином або повністю виходять з ладу.

Гострий респіраторний дистрес-синдром, викликаний поширеним запаленням в легких, не дає організму отримувати достатню кількість кисню, необхідного для виживання. Це може перешкодити ниркам очищати кров і пошкодити слизову оболонку кишечника.

І якщо імунна система не може подолати вірус, то він в кінцевому підсумку пошириться на кожен куточок тіла, де може завдати ще більшої шкоди.

Лікування на цій стадії зазвичай високо інвазивне і може включати ЕКМО або оксигенацію екстракорпоральної мембрани. По суті, це штучне легке, яке виводить кров з організму через товсті трубки, насичує її киснем і закачує назад.

Але іноді ураження занадто серйозні, і органи більше не можуть підтримувати життєдіяльність організму.