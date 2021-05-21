Близько 40% українців регулярно здійснюють покупки в інтернеті. Це і жителі мегаполісів, і жителі маленьких міст, селищ. Що вони шукають і купують найчастіше?

Які товари найчастіше замовляють в інтернеті?

Найчастіше українці купують в інтернеті товари з таких категорій:

одяг;

побутова техніка, електроніка;

косметика і парфюмерія;

продукти харчування;

медикаменти;

товари для дітей;

товари для тварин.

Молодь від 16 до 25 років найбільш активно купує в інтернеті одяг і косметику, а також аксесуари. Люди у віці 26-46 років найчастіше замовляють побутову техніку і електроніку. Популярністю користується брендова продукція і новинки техніки від відомих виробників. В топі замовлень можна знайти техніку від Apple, в тому числі Епл вотч.

Товари для дітей і для тварин зазвичай замовляють люди від 25 років, частіше такі покупки здійснюють жінки. Вони також активніше замовляють косметику, одяг, подарунки та книги. Чоловіки ж частіше оформляють покупку техніки і комплектуючих до неї.

Де і як здійснюються покупки онлайн?

Приблизно 58% покупців оформляють покупки на смартфоні, інші користуються ноутбуком. Замовляють на українських сайтах, в тому числі сервісах оголошень і маркетплейсах, а також на міжнародних платформах. Aliexpress, Alibaba та інші сервіси дуже часто використовуються для замовлення зарубіжних товарів.

Для доставки більшість користується кур’єрськими службами магазину, звертається в точки самовивозу товару або замовляє доставку кур’єром до офісу. Популярність набирають почтомати і термінали самообслуговування.