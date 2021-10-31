Протягом десятиліть вважалося, що фірмовий медальйон BMW - це лопаті пропелера, що обертається, на тлі блакитного неба.

Але це помилка, і #Букви розповідають чому.

Абревіатура BMW розшифровується як Bayerische Motoren Werke GmbH, що переводиться як Баварська компанія з виробництва двигунів. Назва походить від компанії з німецької землі Баварія. Вона також вказує на оригінальний асортименти продукції BMW: двигуни для різного застосування.

Трохи історії компанії

Сьогоднішня BMW AG бере свій початок у Rapp-Motorenwerke GmbH, яка почала виробляти авіаційні двигуни у 1913 році. Під час Першої світової війни Rapp постачав продукцію ВПС Німецької імперії. На той час автомобілі ще не бути мейнстримом.

Штаб-квартира Rapp Motorenwerke знаходилася у столиці Баварії Мюнхені, як і завод Gustav Otto Flugmaschinenfabrik, на якому встановлювалися двигуни у літаки. Коли компанія Otto збанкрутувала в 1916 році, вона стала Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW). Незабаром після цього Rapp також змінив назву компанії: 1917 року компанія стала називатися Bayerische Motoren Werke GmbH. Походження BMW у компанії Rapp також можна побачити на логотипі.

Назва BMW зникає – на деякий час

У серпні 1918 року Bayerische Motoren Werke GmbH стала акціонерною корпорацією. Але закінчення Першої світової війни призупинило будівництво авіаційних двигунів, оскільки Версальський договір заборонив Німеччині їх будувати. Тому BMW зосередився на залізничних гальмах і вбудованих двигунах. Це було настільки успішно, що берлінська компанія, яка займалася виробництвом гальм, Knorr-Bremse AG у 1920 році взяла контрольну частку в BMW, об’єднала компанію та переїхала до Мюнхена. Bayerische Motoren Werke GmbH як незалежна компанія тимчасово зникла зі сцени – хоча й ненадовго.

У 1922 році основним акціонером Knorr-Bremse AG був головний інвестор і піонер авіабудування Камілло Кастільоні. Він купив назву компанії BMW і зайнявся будівництвом двигунів, найняв співробітників, взяв під свій контроль виробничі потужності та створення логотипу компані.

У тому ж році компанія переїхала в заводські будівлі BFW на Лерхенауерштрассе і змінила назву на Bayerische Motoren Werke AG. І саме так ім’я BMW вдруге потрапило до комерційного реєстру.

Історія логотипу

Багато людей вважають, що логотип BMW — це пропелер літака.

Коли в липні 1917 року назва BMW була вперше включена до комерційного реєстру, логотипу компанії не було. Так само в першій рекламі того ж місяця також не було жодного символу чи емблеми BMW.

Логотип BMW – це баварські кольори.

5 жовтня 1917 року молода фірма отримала логотип компанії. Цей перший значок BMW, який був зареєстрований в Німецькому імператорському реєстрі товарних знаків, зберіг круглу форму старого логотипу Rapp. Зовнішнє кільце символу тепер було обрамлене двома золотими лініями і мало напис BMW.

Батьківщина компанії – Баварія – також мала бути представлена на логотипі компанії. Сегменти внутрішнього кола на значку BMW показували державні кольори землі Баварія – білий і синій. Але вони розташовані у зворотному порядку.

Причиною такого зворотного порядку синього та білого в логотипі BMW став місцевий закон про товарні знаки того часу, який забороняв використання державних гербів або інших символів суверенітету на комерційних логотипах.

Міф про пропелери

У рекламі BMW 1929 року зображено емблему BMW разом із чотирма кольоровими квадрантами на пропелері літака, що обертається.

Отже, звідки походить міф про пропелер про логотип BMW?

Реклама BMW 1929 року показувала літак з логотипом BMW на обертовому гвинті. На початку світової економічної кризи намагалися рекламувати новий авіаційний двигун, який BMW виготовляв за ліцензією Pratt & Whitney. Інтерпретація пропелера дуже добре вписується в рекламний імідж молодої компанії, оскільки підкреслює коріння компанії та її досвід у літакобудуванні.

BMW ніяк не спростовувала цей міф і продовжувала показувати емблему BMW на пропелері, як, наприклад, на цій ілюстрації 1942 року з журналу робіт компанії.

Таким чином, історія логотипу BMW заснована на легенді – легенді, яка все ще живе сьогодні.

“Протягом довгого часу BMW мало намагалася виправити міф про те, що значок BMW є пропелером”, – пояснює Фред Якобс із BMW Group Classic.

Як змінювався логотип із плином часу?