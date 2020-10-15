Про це повідомляє місцеве видання “Депо.Харків”.

Так, між заступником голови Харківської облради Володимиром Скоробагачем та головою ОДА Олексієм Кучером сталася суперечка на сесії облради, коли обговорювали питання боротьби з COVID-19.

Скоробагач, звертаючись до керівника штабу з протидії коронавірусу Тараса Пастуха, запитав: “Чому ви не скажете, що сьогодні на ранок давали на “швидку” тільки 8 ліжок для прийняття?”.

“У нас просто катастрофічна ситуація, яка викликана, я вважаю, саме роботою Департаменту охорони здоров’я. Кисню немає. Що ви збираєтеся робити? Куди везуть людей? Людей залишають вдома, хворих, із двостороннім запаленням легенів”, – сказав Скоробагач, наголосивши, що людям потрібна допомога зараз, а не у майбутньому.

“Робота провалена, однозначно. І все, що ви кажете у майбутньому будете робити, – це все херня чистої води. Відписка. Я вважаю, що потрібно ухвалювати рішучі міри, створити штаб. Нехай його очолить губернатор нашої області”, – сказав Скоробагач.

Тут почав говорити Кучер та звернувся до Скоробагача: “Херню це ви зараз городите. Тому що ніяких немає абсолютно конкретних прикладів, які б говорили про те, що в нас у департаменті хаос. Конкретні прошу приклади”.

“Ліжок не вистачає – так! Стіни обшарпані – так! Що ви робили п’ять років, щоб була інша ситуація? Ні хера не робили разом із Булахом напару. Тепер ви починаєте тут комусь пред’являти претензії”, – підвищеним тоном сказав Кучер.

Скоробагач піднявся з місця та наблизився до Кучера. Обидвоє почали кричати. Кучер назвав трутнем депутата Харківської облради Дмитра Булаха.

“Це нісенітниця! Нічого не робите, не дрочіть!” – сказав Скоробогач.

Голова ОДА відповів: “Ні хера ви не робите! Що “не дрочити”? Що “не дрочити?”.

Суперечку зупинив голова облради Сергій Чернов.