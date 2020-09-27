27 вересня стало відомо про обстріл в районі Нагірного Карабаху - регіоні, який вже кілька десятиліть є предметом спору між Вірменією і Азербайджаном. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

#Букви розповідають історію конфлікту.

З чого все почалося

У 1921 році постановою Політбюро ЦК РКП (б) Нагірний Карабах, який був населений переважно вірменами, був включений до складу Азербайджанської РСР зі створенням автономії.

20 лютого 1988 року рада депутатів Нагірно-Карабахської автономної області (НКАО) звернувся до керівництва СРСР, Вірменської РСР і Азербайджанської РСР з проханням про передачу Нагірного Карабаху Вірменії. Тоді політбюро ЦК КПРС відповіло відмовою. Це стало причиною протестів в Єревані і Степанакерті, а також погромів серед вірменського і азербайджанського населення.

У грудні 1989 року влада Вірменської РСР і НКАО підписали спільну постанову про включення області до складу Вірменії, у відповідь Азербайджан обстріляв карабахський кордону. У січні 1990 року Верховна Рада СРСР оголосив надзвичайний стан в зоні конфлікту.

Протягом квітня-травня 1991 року в Нагірно-Карабахському автономної області ОМОН Азербайджану і силовики МВС СРСР депортували вірменське населення з 24 карабахських сіл, більше сотні людей були вбиті.

2 вересня 1991 року в Степанакерті проголосили Нагірно-Карабахської республіки. Влада Азербайджану заявили, що даний акт є незаконним. Початок війни між Азербайджаном, Нагірним Карабахом і підтримує його Вірменією, спричинила загибель від 15 тис. До 25 тис. Чоловік, більше 25 тис. Отримали поранення, сотні тисяч мирних жителів стали вимушеними переселенцями.

З квітня по листопад 1993 року Рада безпеки ООН прийняла чотири резолюції з вимогою про припинення вогню в регіоні.

5 травня 1994 роки три сторони підписали угоду про перемир’я, в результаті якого Азербайджан фактично втратив контроль над Нагірним Карабахом.

Міжнародно-правовий статус Нагірно-Карабахської республіки

Згідно адміністративно-територіальним поділом Азербайджану, територія Нагірно-Карабахської автономної області є частиною Азербайджанської Республіки. У березні 2008 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію “Положення на окупованих територіях Азербайджану” – за неї проголосували 39 держав-членів. Співголови Мінської групи ОБСЄ США, Росія і Франція проголосували проти.

Зараз Нагорний-Карабах є невизнаною державами-членами ООН республікою. По відношенню до НКР не вживаються деякі політичні категорії: президент, прем’єр-міністр, вибори, уряд, парламент, прапор, герб, столиця.

Нагірно-Карабахська республіка визнана частково визнаними Абхазією і Південною Осетією, а також невизнаної Придністровської республікою.

Загострення конфлікту

У 2016 році міністерства оборони Азербайджану і Вірменії заявили про різке погіршення ситуації в зоні карабаського конфлікту в ніч з 1 на 2 квітня, коли почалися бойові дії із застосуванням авіації і артилерії. Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в порушенні перемир’я на лінії зіткнення.

Тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в майбутньому можливе надання особливого статусу для невизнаного Нагірного Карабаху.

12 липня 2020 на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися нові бойові дії, зафіксовано жертви з обох боків. Міністерство оборони Вірменії стверджувало, що група азербайджанських солдатів спробувала перетнути державний кордон на позашляховику, але повернулася на свої позиції після попередження.

Міжнародна реакція

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич закликала обидві країни вирішити конфлікт мирно.

Папа Римський Франциск звернувся до влади Вірменії та Азербайджану з проханням “зробити конкретні справи доброї волі та братерства”, щоб врегулювати конфлікт.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що буде підтримувати дії Азербайджану, назвавши Вірменію “найбільшою загрозою миру в регіоні”.

МЗС України висловило занепокоєння загостренням конфлікту, а також висловило співчуття родичам та близьким загиблих.

27 вересня 2020

27 вересня міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

В свою чергу влада Азербайджану повідомляє, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомляється про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію.

Раніше військовий стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Азербайджан також оголосив воєнний стан у деяких регіонах та містах країни.