Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак розповіла про оновлений алгоритм лікування пацієнтів, які мають підозру на COVID-19.

Про це вона розповіла на пресбрифінгу МОЗ.

Що робити, коли є симптоми COVID-19

“Якщо у вас є симптоми COVID-19, такі, як кашель, лихоманка, утруднене дихання, то в першу чергу ви маєте дистанційно зв’язатись зі своїм сімейним лікарем. Йти на прийом до лікаря потреби немає. У випадку, якщо у вас немає декларації, ви все одно можете звернутись в територіальну поліклініку, в районі обслуговування якої ви проживаєте чи проживали історично. Або ж звернутись на гарячу лінію територіального департаменту охорони здоров’я, який надасть всю необхідну інформацію щодо медичної допомоги”, – заявила Микичак.

Вона пояснила, що за необхідності, сімейний лікар скерує до вас мобільну бригаду для взяття аналізів на COVID-19.

“Пацієнт не має самотужки шукати цю мобільну бригаду. Організація виїзду мобільної бригади належить до функції сімейного лікаря. Робота виїздної мобільної бригади для взяття матеріалів на діагностику оплачується Національною службою здоров’я України (НСЗУ)”, – зазначила заступник міністра.

У разі якщо лікаря немає, або сімейний лікар відмовився викликати бригаду попри те, що ви маєте симптоми характерні для COVID-19, то необхідно зателефонувати на регіональну гарячу лінію COVID-19.

Тоді бригаду викличе диспетчер цієї гарячої лінії.

“Такі гарячі лінії є в кожній області.Ви можете отримати додаткову інформацію про конкретний телефон у вашій області на сайті COVID-19.gov.ua”, – пояснилп Микичак.

Вона уточнила, що результати тестування будуть повідомлені сімейному лікарю або особисто вам на той контакт, який ви залишите сімейній бригаді.

Якщо діагноз COVID-19 підтверджено

Якщо ви отримали ПЛР-позитивний тест, ваш лікар надасть вам рекомендації щодо самоізоляції.

“При легкому перебігу захворювання ви зможете лікуватись вдома. Близько 80% хворих мають легку форму захворювання. Якщо перебіг захворювання потребує госпіталізації, то сімейний лікар має цю госпіталізацію організувати: лікар викликає “швидку” й пацієнта доставляють до лікарні, яка ма статус “ковідної лікарні”, –розповіла Микичак.

Вона нагадала, що критичні стани – це висока температура та утруднене дихання. Такі критичні стани потребують виклику екстреної допомоги за номером 103.

“Бригада оцінить ваш стан та за необхідності відвезе до відповідної лікарні. Пацієнт не організовує госпіталізацію самостійно. У кожній області є особи-координатори, які мають забезпечити цю роботу”, – підкреслила вона.

Якщо госпіталізували

Микичак розповіла, що в безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів з COVID-19 включено:

тестування на COVID-19;

лабораторні та інструментальні дослідження;

медична допомога відповідно до галузевих стандартів;

киснева підтримка;

інтенсивна терапія включно зі штучною вентиляцією легень;

медикаментозна терапія та знеболення;

консультація лікарів усіх необхідних спеціальностей.

Вона підкреслила, що всі ліки, які передбачені Національним протоколом COVID-19, включені до тарифів, за якими НСЗУ оплачує послуги лікарень.

“Лікування для пацієнта є безоплатним”, – наголошує Микичак.