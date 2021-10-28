Філософи-консультанти пропонують дієву допомогу з життєвими проблемами, а деякі з них не впевнені, що психічні захворювання дійсно існують. Що очікує галузь філософських консультацій в майбутньому?

Про це йдеться у матеріалі видання VICE.

У 399 р. до н. е., коли Сократа судили за безбожність і розбещення афінської молоді, батько західної філософії сказав у своїй промові: “Непізнане життя не варте того, щоб жити”.

Постулат про те, що пізнане життя є більш достойним і повноцінним, відтоді став наріжним каменем філософії, і зараз знаходить нове застосування. Філософське консультування колись займало доволi вузьку нішу, але вже сьогодні перетворилось на практику, яка активно розвивається. Люди з академічною філософською освітою прагнуть стати сучасними “сократами” на ринку праці, допомагаючи своїм клієнтам досліджувати власні переконання і цінності у пошуці шляху до кращого життя.

Свідченням того, що філософський консалтинг стає “мейнстрімом”, стала стаття у весняному номері журналу, що видає Опра Уінфрі – “O, The Oprah Magazine”. У ній журналістка Дженніфер Кінг Ліндлі розповідала про те, як вона ходила на прийоми до філософів-консультантів, шукаючи відповід на екзистенційні питання, викликані пандемією.

“Я мовчки сиділа на дивані із зігріваючим келихом вина і поринала у філософські думки”, – пише Ліндлі. “Чи все гаразд з таким моїм життям як зараз ? У мене і раніше бувала депресія, яку я долала за допомогою терапії та ліків. Тут все було зовсім інакше; тут відчуття були більш екзистенційними”. Ліндлі характеризує філософів-консультантів як “особистих тренерів для розуму та душі”.

До певної міри ми всі філософствуємо у своєму житті. Ми зіштовхуємось зі стражданням, і ми повинні придумати спосіб, як його подолати, щоб розібратися з головними питаннями життя. Філософія є основою наших переконань про те, що таке любов і дружба, що таке змістовне життя і що таке сім’я, а також в основі уявлень про справедливість та етику. Філософське консультування призначене для того, аби допомогти з тимим процесами, що вже відбуваються у нас самих.

Проте сучасна практика філософського консультування сама зіштовхується з власними непростими філософськими проблемами, як то, чим, власне, воно може допомогти людям, та якими є кордони між філософськими “проблемами життя” та сферами психології та психіатрії, до яких люди звично звертаються, щоб зарадити своїм переживанням.

Психологія значною мірою “поглинула” філософію у підходах до того, якк люди в наші дні намагаються зрозуміти себе, свої цілі, почуття та реакції на світ. Замість етики та доброчесності ми говоримо про способи виявлення прихильності та мови любові.

Для багатьох людей поза релігією психологи – це ті, до кого ми звертаємося з конкретними проблеми. Чи варто мені розлучитися? Що мені робити, коли нема задоволення від роботи? Як мені покращити стосунки з мамою? Саме тому консультація філософа може стати новим способом пошуку відповідей для таких питань.

Разом з тим, постають і нові, ще складніші питання: В чому власне суть філософської проблеми життя і чим вона відрізняється від емоційної проблеми, яку краще вирішує психологія? Чи є філософське консультування заміною або доповненням терапії? Чи філософський порадник – це просто лайф-коуч із дипломом доктора філософії?

Психіатрії все відчутніше шукає доповнення у філософії, і практика філософського консультування спроможна як поєднати існуючі підходи до лікування психічного здоров’я так і просто доповнювати їх.

У США чимале невдоволення викликає те, як вибудована та працює сфера послуг лікування психічного здоров’я, через надмірий акцент на діагностику та використання медпрепаратів. Використання філософії говорить про те, що формується запит та пошуки іншого способу оцінки нашого психічного життя, сенсу та вищої мети (за Платоном).

Близько двох років тому Джо Пінго, 47-річний житель Іллінойсу, відчув важке екзистенційне виснаження, з яким він раніше ще не зіштовхувався. За його словами, це було схоже на порожнечу: докучливу, постійну думку про те, він, будучи поведінковим терапевтом, живе та працює марно та безсмисленно.

Як поведінковий терапевт-лікар, він спробував використати когнітивні методики, які раніше спрацьовували у роботі з його пацієнтами, але цього разу вони не допомогли. “І у мене ж не було ніякої травми до цього, ніяких проблем у стосунках з батьками, – дивувався Пінго. “Мене просто не полишала ця думка про безсмисленність усього того, що відбувається зі мною”.

Це були проблеми філософського характеру, і тому він звернувся до Моніки Вільхауер, філософа-консультанта. Вільхауер допомогла Пінго замислитись над тим, чому він саме так сприймає світ, і він вже засумнівався щодо власних думок про безглуздість життя. А ще вона познайомила його з твердженням відомих мислителів, які билися над подібним ж проблемами, як-от ті ж екзистенціалісти.

“Тут ти не просто сидиш з кимось і промовляєш: ось що про подібну ситуацію казав Сартр”, – пояснує Пінго. Тут це вигляє скоріш ось так: “Сартр так висловлювався про безглуздя життя, але давайте подумаємо, як ви можете використати його думки в практичному сенсі, щоб заради самі собі?”

Думка про те, що філософія повинна мати практичний застосунок і має визначати наш спосіб життя існувала ще і в часи Сократа.

У 1990-х роках П’єр Граймс заснував “філософський акушерський рух”, заснований на позиції Сократа, викладеній в діалозі Платона “Теетет”. Ідея полягає в тому, що кожна людина має свою власну внутрішню філософію, і завдання філософа у тому, щоб допомогти людині “народити” власну правду.

Німецький філософ Герд Б. Ахенбах, який відкрив філософську практику в Бергіш-Гладбаху поблизу Кельна, почав першим використовувати цей підхід сучасної філософської практики у 1980-х роках. Ахенбах писав, що філософська практика не є терапією, хоча вона може мати терапевтичний ефект, з чим погодився Пінго.

Німецький філософ бачив в цьому альтернативу психологічній консультації, ал ніяк не її заміною. Про практику Ахенбаха написали місцеві ЗМІ, і філософи по всьому світу почали відкривати подібні власні консультації.

Історія заснування філософського конслатингу в США трохи складніша. Провідними фігурами американського філософського консультування вважаються Елліот Коен і Лу Маринофф.

У 1991 році Маринофф працював в Університеті Британської Колумбії в Центрі прикладної етики. Це була дослідницька посада, але йому часто доводилось спілкувався зі ЗМІ у якості експерта з етики. Згодом до центру почали звертатися люди, яку шукали нагоди поспілкуватися з філософом.

“Люди зверталися до нас не за чіткими рекомендаціями, а в пошуках розуміння, бо ми не говоримо людям, що їм робити”, – говорить Маринофф. Це був початок його роботи як філософа-практика, і у своїй роботі він виходив з того,, що філософія має допомагати людям із проблемами, які пов’язані не з психічними захворюваннями, а з їхнім життям. У 1999 році він написав книгу-бестселер “Платон, а не “Прозак”!: застосування вічної мудрості до повсякденних проблем”.

Схожим чином, почав свій шлях у філософію і Коен, шукаючи способів змінити людські житт, він зрозумів, що академічна філософська наука мало пристосована до вирішення будених людських проблем. У 1980 році він заснував “Міжнародний журнал прикладної філософії”, який і націлений знайти способи застосування університетської академічної філософії в реальному світі.

Перша міжнародна конференція з філософської практики в 1994 році зібрала практиків-філософів, які до цього проводили розпорошені дослідження. “Саме там ми усвідомили себе як цілісну спільноту, ми зрозуміли, що закладаємо основу нового руху”, – говорить Маринофф. І філософська практика – це справді новий рух.

На початку 2000-х років питання щодо філософського консалтингу призвело до юридичної тяганини між Мариноффом та Сіті-коледжем з Нью-Йорку, де він, згідно рослідування Times 2004 року, працює на посаді професора філософії.

Згідно документів, тоді виникла певна невизначеність щодо визначення поняття філософське консультування, і власне його призначення. “Хоча “філософський консалтинг ” не піддається чіткому визначенню, саме це поняття є центральним питанням в цій справі”, – зазначали правники у своєму висновку щодо справи. Зрештою, саму справу було закрито.

Чимало проблем, що спонукають людей шукати філософської консультації, насправді мають саме філософський характер. Кілька років тому нью-йоркський музикант Маттео Лібераторе відчув, що його практики медитації не узгоджується з а ідеями свободи волі. Медитація передбачала, що він отримує можливість відсторонено споглядати за своїм розумом і думками, однак він відчував, що це суперечить ідеям детермінізму.

Лібераторе звернувся до філософа-консультанта Ріка Репетті, і вони обговорили його внутрішній конфлікт. Лібераторе не отримав чіткої відповіді, яка б могла допомогти примирити для нього медитацію та детермінізм. Однак він дізнався, що тут не може бути простих відповідей, і що про це розмірковували багато інших філософів. Після філософських консультацій Лібераторе звернувся ще до лікаря-терапевта, який виявився був учителем медитації.

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“Я вважаю, що ця робота варта зусиль, і багато клієнтів намагаються краще зрозуміти, прояснити, опрацювати та визначити свої власні переконання про себе, світ і ситуацію, у якій вони опинилися, – говорить Аваіс Афтаб, психіатр, що теж займається філософію та веде колонку про критичну психіатрію в Psychiatric Times.

У своїй низі “Нові рубежі у філософській практиці” Роксана Креймер і Херардо Прімеро розмірковують про те, чи вдасться філософському консалтингу стати справді міждисциплінарною сферою чи він виродиться у щось схоже до псевдонауки.

“Філософське консультування теж вже набуло певних ознак типової псевдонауки, оскільки воно не виявило інтересу до перевірки власних тверджень за допомогою емпіричних досліджень”, – зауважують автори. Навіть якщо філософська консультація не завдає психічної шкоди, вважають Креймер і Прімеро, тут є застереження щодо втрати грошей та часу заради пактики з невизначенимою користю, на відміну від існуючих способів, що вже пройшли випробування часом.

Я вирішила спробувати філософські консультації, щоб побачити, як це відбувається. Якщо вірити Вільхауер, то це зовсім не схоже на читання лекції в університетській аудиторія; філософія виявляє себе в дискусіях. “Я стаю товаришем, який вислуховує їхні проблеми, а потім каже: “Гаразд, я помітила, що ця конкретна проблема з’явилась через ось цю конкретну думку чи уявлення. Давайте збиремо це до купи і обсудимо”, – пояснує вона.

Коли Алекс Гуч, філософський консультант з Великої Британії, замислився започаткувати власну філософську консультацію, він для початку сходив на прийом до кількох інших філософів, і виявив, що усі вони мають різні підходи. “Немає двох однакових підходів”, – стверджує він.

43-річна Софія з Брукліну спробувала усі види терапіі – від психодинамічної до когнітивно-поведінкової. Коли вона проходила психотерапію, та допомагала їй зрозуміти своє минуле і те, що відбувається з нею зараз. А когнітивно-поведінкова терапія допомогла їй зрозуміти чого вона б хотіла позбутися у своєму житті. “Я все це пройшла, і це дуже допомогло, але мені здавалося, що чогось усе ж не вистачає”, – каже вона.

Вона вважала, що філософський консалтинг може стати підсилюючою практикою, що нарешті зєднає усе до купи. “Він допоміг мені взятися за вирішення проблем, яких я намагалася уникнути”, – говорить Софія.

Пітер Раабе, філософський консультант з Канади, присвятив свою дисертацію дослідженн і обґрунтуванню філософського консултингу як форми терапії для того, що він назвав “так званими психічними захворюваннями”.

“Я завжди використовую слова “так звані”, тому що психічні захворювання насправді не є реальними”, – стверджує він.

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Раабе переконаний, що між розумом і мозком є відчутна різниця, і що філософи “не можуть вправити вам мізки, але можуть допомогти людям налаштувати розум”.

“Сфера лікування психічного здоров’я в цілому створена для того, щоб вияснити, що з вами, власне, не так”, – говорить Маринофф. “Якщо ви йдете до психотерапевта, то вони ж навчені намагатися одразу визначити, що з вами не так. Їх всіх контролюють великі фармацевтичні корпорації та страхові компанії. Вони мають поставити діагноз, інакше їм не заплатять. Тому вони просто повинні знайти, що з вами щось не так”.

Вимоги до філософського консультування дуже високі, зважаючи на той факт, що він не є частиною медичної інфраструктури, і тут немає механізмів стримування, противаг і відповідальності. Маринофф каже, що він цим не переймається.

“За 30 років моєї практики жоден з моїх клієнтів не подав на мене до суду”, – пояснює він. “За 30 років у цій спільноті і знаючи своїх колег довкола світу кількості країн, я не чув про жоден судовий позов проти філософа-консультанта. Як і не було через них жодного випадку самогубств, тому що, повірте мені, про це б вже написали в усіх газетах”.

Оскільки послуга філософського консультування залишається поза сферою послуг лікування психічного здоров’я, вона не покриваєтся страхуванням і доступна лише людям, які мають вільний час і гроші.

Філософські консультації відрізняються за ціною, яка може коливатися в межах від 80 до 250 доларів за сеанс.