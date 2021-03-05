Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” на початку березня.
Так, 56% респондентів підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме.
Ще 41% – дотримуються протилежної думки. А 3% не змогли визначитися з відповіддю.
Варто зазначити, що кількість прихильників локдауну зараз така ж, як було у грудні минулого року.
Під час опитування респондентів запитали, чи підтримують вони низку обмежень у разі запровадження жорсткого карантину.
Виявилося, що дві третини респондентів (69%) підтримують закриття ресторанів та кафе на час локдауну, а 68% – закриття кінотеатрів.
Ще 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% – шкіл, 47% – дитсадків.
Натомість 80% українців висловилися проти зупинки міського громадського транспорту, а 77% – міжміського транспорту.
Крім того, у респондентів запитали, як, на їхню думку, змінюється рівень захворюваності на коронавірус в Україні.
У результаті 37% заявили, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. Ще 34% опитаних вважають, що він не змінюється, а 20% висловили думку, що він зменшується.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 року.
- Сьогодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- Майже вся країна наразі знаходиться в “помаранчевій” зоні. 3 регіони (Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області) вже знаходяться в “червоній”. Там діють ті самі обмеження, що діяли під час карантину в січні.
- Залізничне сполучення з регіонами “червоної” зони обмежене. “Укрзалізниця” з 7 по 12 березня призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей. З Івано-Франківщини 7 березня можна буде виїхати обмеженою кількістю потягів, раніше “Укрзалізниця” оприлюднила перелік.