Більш ніж половина українців підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну) в Україні у разі погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” на початку березня.

Так, 56% респондентів підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме.

Ще 41% – дотримуються протилежної думки. А 3% не змогли визначитися з відповіддю.

Варто зазначити, що кількість прихильників локдауну зараз така ж, як було у грудні минулого року.

Під час опитування респондентів запитали, чи підтримують вони низку обмежень у разі запровадження жорсткого карантину.

Виявилося, що дві третини респондентів (69%) підтримують закриття ресторанів та кафе на час локдауну, а 68% – закриття кінотеатрів.

Ще 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% – шкіл, 47% – дитсадків.

Натомість 80% українців висловилися проти зупинки міського громадського транспорту, а 77% – міжміського транспорту.

Крім того, у респондентів запитали, як, на їхню думку, змінюється рівень захворюваності на коронавірус в Україні.

У результаті 37% заявили, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. Ще 34% опитаних вважають, що він не змінюється, а 20% висловили думку, що він зменшується.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 року.