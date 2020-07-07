З початком літа та послабленням карантину смаки покупців знов почали повертатися до звичних сезонних запитів, які обумовлені спекою та часом відпусток.

Однак карантин безслідно не минув та де в чому вплинув на попит ряду товарів, зазначається у недавній статистиці за червень від Price.ua.

Найсуттєвіший приріст показали побутові вентилятори – у порівнянні із травнем вони злетіли на 1133%. Кондиціонери – на 374%. Ці цифри демонструють нам, що зниження купівельної спроможності після карантину безпосередньо вплинуло на попит українців: придбання кондиціонеру на початку літа завжди не є вигідним, а тут ще й відверто виражена матеріальна скрута після карантину. Тож середньостатистичний українець вимушений шукати вентилятор, замість кондиціонеру.

Поряд з цією групою товарів помітний сплеск інтересу на 846% до послуги – чищення побутових кондиціонерів. Це цілком зрозуміла закономірність,бо перед активним використанням ціле літо, тому й треба перевірити роботу кондиціонеру.

Друга група товарів, інтерес до якої теж виріс, – типово сезонний попит.

Підвищення попиту на антирадари на 344% пояснюється тим, що, по-перше, влітку їздять частіше, ніж взимку. По-друге, через обмеження на подорожі за кордон українці змушені освоювати українські туристичні місця або їхати на море власним авто, що значить, уникати непотрібних контактів з поліцією через перевищення швидкості. В цьому може стати у нагоді саме такий девайс.

По-третє, більшість мегаполісів тепер облаштовані камерами спостереження за швидкістю, а “листи щастя” отримувати ніхто не хоче. Добре, що ринок пропонує безліч варіантів на будь-яку кишеню.

Не можна не відзначити і типово літній попит – “басейни та надувні меблі”, “матраци” – їх ріст складає 304% та 38%, відповідно. Надувні басейни для дітей на дачі – порятунок у спеку та краща літня розвага.

Надувні матраци, звісно, у порівнянні з квітнем (на 500%), зросли у попиті несуттєво – на 38%, однак ріст все ще існує. Квітневий ріст попиту на надувні матраци, ймовірно, був обумовлений тим, що люди масово перебиралися жити постійно на дачі, ночувати там. Тому, цілком зрозуміло, стали потрібні додаткові меблі для сну.

А затребуваність палаток – ріст на 41% – також означена літніми відпустками та зниженням купівельної спроможності: все більше українців розглядають доступність кемпінгових відпочинків.

Зі зростанням температури повітря закономірно зріс пошук таких товарів: “автохолодильники, сумки-холодильники” – на 166%, “кулери для води” – на 56%. Категорія “холодильники та морозильники” також відчули приріст, хоча й не такий, як у минулому році, на 37%.

Щодо зростання попиту на човнові мотори (на 25%), сушарки для овочів та фруктів (на 19%), епілятори (на 18%) – можна безперечно вважати літнім сезонним впливом.

У цілому можна сказати, що споживацький попит першого місяця літа – червня – позначений вибором практичних товарів, пов’язаних із відпочинком чи забезпеченням певного комфорту у спекотну пору року.

Виходячи з загальносвітової тенденції популярних покупок у липні та враховуючи попередні дані сайту, у наступному місяці буде закономірний попит на:

шкільне приладдя, зокрема на рюкзаки (хоча й досі Міністерство освіті не дало точної відповіді щодо старту учбового року);

на посуд;

туристичні аксесуари;

домашній текстиль.

Існує ймовірність, що зросте попит на різного штибу оздоблювальні матеріали, оскільки багато українців цього літа замість подорожей планують зробити нарешті ремонт. Неможливість провести відпустку за кордоном, ймовірно, посилить зацікавленність товарами категорії барбекю та відпочинку на природі, які традиційно у липні затребувані. Купальники також будуть сезонно популярні, як й інші товари для відпочинку біля моря чи річки.