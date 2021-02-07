Невелика компанія, відома як Novavax, нещодавно оприлюднила показники ефективності своєї вакцини проти COVID-19, яка складається з крихітних часток, посипаних білком шипів коронавірусу, плюс стільникові молекули, отримані з рослин, які стимулюють імунну систему.

Про це повідомляє видання Sciencemag.

18 місяців тому невеликий виробник вакцин під назвою Novavax зіткнувся з реальною загрозою: виключення зі списку фондових індексів NASDAQ. Акції компанії впали до менш 1 долара, що викликало попередження з боку NASDAQ. Компанії довелося продати два своїх виробничих підприємства в Меріленді, скоротивши штат співробітників більш ніж на 100 осіб. Зараз в компанії працює не більше 166 осіб.

“Хороші ідеї. Поганий менеджмент. … Компанія, ймовірно, скоро помре”, – написав колишній менеджер Novavax на Glassdoor.com в жовтні 2019 року.

Але сьогодні Novavax повинен отримати до 2 мільярдів доларів від уряду США і некомерційної організації на розробку і виробництво вакцини проти коронавируса. Акції компанії на торгах показали позначку 80,71 долара. Компанія найняла більше 300 нових співробітників, і в цьому місяці планує почати ключове випробування своєї вакцини від коронавируса в США і Мексиці.

Препарат компанії Novavax створений на основі інактивованого коронавируса. В його основі – S-білок патогена SARS-CoV-2, представлений у вигляді рекомбінантних наночастинок. Вакцину можна зберігати при температурі 2-8 ° C – це ключова перевага перед вакцинами Moderna і Pfizer

Компанія є одним з семи виробників вакцин, які отримали фінансування від Operation Warp Speed, масштабної ініціативи уряду США, спрямованої на швидке виробництво не менше 300 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Але більшість компаній, що підтримують Warp Speed, є гігантськими фармацевтичними фірмами. Крихітний Novavax поспішає не відставати від своїх більших конкурентів. А деякі оглядачі кажуть, що технологія Novavax дає їй перевагу.

Ранні випробування вакцини були проведені на мавпах і людей. Відзначається, що вакцина Novavax – NVX-CoV2373 – показала ефективність 89,3%.

Зараз вакцина NVX-CoV2373 тестується в США і Мексиці в рамках клінічних досліджень під назвою PREVENT-19. До середини лютого у випробуваннях повинні взяти участь 30 000 чоловік.

Ендрю Уорд, структурний біолог з Scripps Research, говорить, що був вражений стабільністю і конформацією білка-шипа, який становить основу вакцини.

Для виробництва своїх вакцин чотири фірми – Moderna, Pfizer, Janssen, дочірня компанія Johnson & Johnson і AstraZeneca – використовують нові технології, засновані на генетичному матеріалі, який стимулює виробництво білка. Ці платформи покладаються на ДНК, завантажену в інактивовані віруси, або на інформаційну РНК, яка несе генетичні інструкції для створення білка-шипа. Клітини вакцинованого людини потім виробляють білок, стимулюючи роботу імунної системи.

Розробники білкових вакцин повинні розробити свою власну версію білка-шипа – таку, яка точно імітує природний шип-білок і досить стабільна, щоб зберігати свій імунологічний ефект під час виробництва, пакування та транспортування. Більшість таких вакцин включають додаткове з’єднання, зване ад’ювантом, яке допомагає стимулювати сильний захисний імунну відповідь. А це уповільнює розробку білкових вакцин.

Вакцини на основі білка також мають довгу історію. Успішна вакцина проти гепатиту В, ліцензована в 1986 році і рекомендована для всіх немовлят у США в перший день життя, являє собою вакцину на основі білкових субодиниць. Те ж саме і з вакциною проти грипу, схваленої в 2013 році, і з вакцинами проти вірусу папіломи людини, які привели до різкого зниження показників раку шийки матки з тих пір, як перші вакцини були ліцензовані в 2000-х роках.