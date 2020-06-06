Прагнучи покласти провину за протести, які потрясли США після загибелі Джорджа Флойда, президент Дональд Трамп заявив, що Америка оголосить міжнародний рух, що ставить собі за мету боротьбу з фашизмом, - "Антифа" терористичною організацією.

Видання The New York Times розповідає, що це за рух та яка в нього мета.

Критики Трампа зазначили, що в США немає внутрішнього закону про тероризм і що “Антифа” не є організацією з лідером, певною структурою або членськими ролями.

“Антифа” – це скоріше рух активістів, чиї послідовники поділяють філософію і тактику. Вони заявили про свою присутність на акціях протесту по всій країні в останні роки.

Хто такі члени “Антифа”?

Невідомо, скільки людей вважають себе членами. Послідовники руху визнають, що “Антифа” є потайним і не має офіційних лідерів. Він також є єдиним активістським рухом, яке за останні кілька років об’єдналося, щоб виступити проти крайніх правих.

Члени “Антифа” виступають проти дій, які вони вважають авторитарними, гомофобними, расистськими або ксенофобськими.

Які цілі руху?

Прихильники, як правило, просувають свої погляди, стверджуючи, що публічна демонстрація фашистських, расистських і ультраправих ідей веде до переслідування маргінальних людей, включаючи расові меншини, жінок і членів ЛГБТ-спільноти.

Багато членів “Антифа” також беруть участь в мирних формах організації спільнот, але вони вважають, що використання насильства виправдано через їх погляди на те, що, якщо расистським або фашистським групам буде дозволено вільно організовуватися, то це неминуче призведе до насильства проти маргіналізованих спільнот.

Коли почався рух?

Хоча в словнику компанії Merriam-Webster йдеться, що слово “Антифа” вперше використовувалося в 1946 році і було запозичене з німецької фрази, що означає опозицію нацизму, все більше людей почали приєднуватися до руху в Сполучених Штатах після виборів Трампа в 2016 році.

Однією з перших груп в Сполучених Штатах, яка використовувала цю назву, була Rose City Antifa, яка була заснована в 2007 році в Портленді (штат Орегон).

Рух “Антифа” став більш помітним у 2017 році після серії подій, які привернули увагу до протестуючих.

Чим відрізняється “Антифа” від інших протестних груп?

Антифа-групи часто використовують тактики, аналогічні анархістським, наприклад, одягатися у все чорне і носити маски. У груп також є ідеології, які частково збігаються з іншими, оскільки вони часто критикують капіталізм і прагнуть вплинути на структури влади, включаючи поліцейські сили.

Як відреагували політики та інші?

Рух був широко розкритикований серед лідерів лівих і правих. Після протестів в Берклі, штат Каліфорнія, в серпні 2017 року спікер Ненсі Пелосі засудила “насильницькі дії людей, які називають себе “Антифа”, і сказала, що їх слід заарештувати.

Крім того, консервативні видання і політики також регулярно виступають проти прихильників “Антифа”, які, за їхніми словами, прагнуть припинити мирне вираження консервативних поглядів.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.