#Букви розповідають, що означає абревіатура ACAB.

Дослівно “ACAB” означає “All Cops Are Bastards”, що перекладається, як “Усі копи – виродки”, також може означати “All Coppers Are Bastards” (“Всі менти – виродки”).

Слоган також іноді зображується як 1312, відповідно до положення цих букв в латинському алфавіті.

Історія виникнення АСАВ

Насправді ніхто не знає, коли в перший раз використали фразу “всі копи – виродки”.

Лексикограф Ерік Партрідж писав у своїй книзі “Словник виловлених фраз”, що ця фраза існувала протягом усього 20-го століття і використовувалася “серед професійних злочинців і шахраїв”. Партрідж вперше почув фразу в 1920-х роках як частину пісні: “Я заспіваю вам пісню, вона не дуже довга: всі копи – виродки”. Ця пісня з’явилася в документальному фільмі We Are The Lambeth Boys, який був знятий влітку 1958 року.

Вважається, що ця фраза була вперше перетворена в абревіатуру групою страйкуючих робітників в 1940-х роках, але це може бути міським міфом. При цьому в британській пенітенціарній системі популярність абревіатури зросла: ув’язнені писали “ACAB” на стінах, а також робили татуювання.

Поява панків в кінці 1970-х допомогла “ACAB” поширитися по всьому світу. У 1982 році гурт The 4 Skins випустив пісню “ACAB”. Це була одна з найбільш успішних пісень, яка і популяризувала абревіатуру. Німецький антифашистський панк-гурт Slime випустила власну пісню “ACAB” роком раніше, і це допомогло встановити термін в німецьких молодіжних субкультурах. За цими треками було безліч інших.

“ACAB” також поширився через футбольну культуру. Англійські футбольні хулігани в 1960-х і 70-х роках були тісно пов’язані зі скінхедами, які використовували цю абревіатуру, і оскільки шанувальники футболу в інших країнах скопіювали деякі їх стилі, вони також взяли “ACAB”.

При цьому, Вікторія Гальярдо-Сільвер у своєму матеріалі про АСАВ для видання Independent пояснила, що ця фраза не означає, що кожен поліцейський – поганий поліцейський, вона означає, що кожен поліцейський замішаний в системі. За її словами, поганих копів заохочує мовчання тих, хто вважає себе “хорошими”.