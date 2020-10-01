На медалях цьогорічного Одеського півмарафону TAVRIA V ODESA HALF MARATHON 2020 ONLINE зобразять один з неофіційних символів Одеси – Потьомкінські сходи, яким цьогоріч виповнюється 195 років. Сам забіг відбудеться 10-11 жовтня у форматі онлайн, повідомила компанія-організатор Одеського півмарафону Run Ukraine.

Цьогоріч в Run Ukraine вирішили об’єднати медалі бігових заходів у різних містах єдиною ідеєю – “Майбутнє неможливе без минулого”. Неможливо рухатися вперед, кудись бігти та будувати нове, не знаючи своєї історії, не знаючи, що було раніше. Саме тому кожна медаль Бігової Ліги Ukrainian Majors Running League Online у 2020 році присвячена певній історичній події або персоналії.

Для Одеси такою особливою подією стала дата заснування Потьомкінських сходів – однієї з найвідоміших пам’яток міста. Архітектори Франческо Боффо, Аврам Мельников і Потьє спроектували їх ще у далекому 1825 році – 195 років тому! За майже два століття ці сходи стали неофіційним символом міста, і про них писав навіть Марк Твен.

“Піднятися Потьомкінськими сходами непросто. Але ці зусилля однозначно того варті – адже з верхнього майданчика відкривається фантастична панорама Морського вокзалу, яку хочеться зберегти у своїй пам’яті. Так само і з Одеським півмарафоном: його непросто пробігти. Але фінішувавши ти відчуваєш такі емоції, таку силу всередині себе, що готовий повторювати це випробування знову й знову. Знову й знову бігти Одеський півмарафон заради цих відчуттів”, – поділилась Вікторія Веремієнко, директор з маркетингу та комунікацій Run Ukraine.

А ще на кожній медалі викарбувано написи, які передають емоції бігунів, які фінішують, з легким одеським колоритом. Адже кожен, хто хоч раз бував в Одесі, знає, що вона особлива не лише завдяки морю та мальовничій архітектурі – саме повітря тут пронизане особливим духом Одеси. Саме тому на медалях дистанцій 21 км, 10 км та 4.2 км з’явилися символічні написи: “Щоб я так жив, як бігаю”,”Навіть не вмовляйте мене бігти ще раз, я й так побіжу” та “Одеса-мама, фініш – тато”.

Завдяки цьому учасники TAVRIA V ODESA HALF MARATHON 2020 ONLINE зможуть відчути Одесу, навіть якщо через карантин їм доведеться бігти цей забіг деінде.

“Компанія “ТАВРИЯ В” активно підтримує сучасні тенденції, прагне бути в тренді, бачить своєю місією просування активного здорового способу життя в молодіжному середовищі, а також залучення молодих людей до регулярних занять спортом. Цього року “ТАВРИЯ В” традиційно виступає в якості титульного спонсора Одеського півмарафону, а також презентує власну корпоративну команду. Саме участь в спортивних заходах дійсно високого рівня є важливим засобом підвищення мотивації, корпоративного духу, зміцнення ділових і міжособистісних відносин серед співробітників”, – повідомили у ТАВРИЯ В.

Завдяки незвичному формату онлайн усі учасники півмарафону зможуть взяти участь у заході та здобути медалі, не порушуючи умов карантину: кожен бігтиме обрану дистанцію у зручний для себе час та за будь-яким маршрутом.

Для участі в Одеському півмарафоні 10-11 жовтня необов’язково приїжджати до Одеси. На заваді бігунам не стануть навіть закриті кордони: вже зареєструвалися учасники з 18 країн світу, і реєстрація досі триває.

Долучитися до забігу і здобути медаль може кожен охочий, незалежно від рівня своєї спортивної підготовки. Усе що потрібно – пройти реєстрацію на сайті півмарафону, а в день заходу вийти на пробіжку, увімкнувши на телефоні будь-який біговий додаток. Усі бігуни, які подолають дистанцію, здобудуть медалі, які приїдуть до них поштою.

Обрати комфортну для себе дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу https://odesahalfmarathon.org/.